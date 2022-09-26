Hayat Türkiyenin balık tercihi araştırıldı Hamsi zirvede
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Türkiye’nin balık tercihi araştırıldı: Hamsi zirvede

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “En Sevilen Balık” araştırmasında hamsi balığı yüzde 20,3 ile zirveye oturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin balık tercihi araştırıldı: Hamsi zirvede
Foto: Areda Survey.

Sağlıklı beslenme denince akla ilk gelenlerden biri olan balık her mevsim tercih edilse de balık severler için Eylül ayı bir başka güzel. Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Peki, en çok tercih edilen balık hangisi?

  • Areda Survey “En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?” sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirledi. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etti.

Et, balık, kelle… Bunlar yenir elle

Araştırmada balığı yeme yöntemi de ele alındı ve “Et, balık, kelle… Bunlar yenir elle” diyenler kazandı. Araştırma sonucuna göre Türk halkının %80’i balığı elle yemeyi tercih ediyor. Balık yerken çatal bıçak kullananlar ise sadece %20.

Balık kokulu evler

Üç tarafı denizlerle çevirili ülkemizde balık yeme kültürü de oldukça gelişmiş durumda. Balık o kadar çok seviliyor ki “Balık evde mi, restoranda mı yenir?” sorusuna katılımcıların yüzde 73,2’si evde yenir yanıtını vererek tercihini balık kokan evden yana yapıyor. Katılımcıların yüzde 26,8’i ise restoranda yemeyi tercih ediyor.

Pişirme yönteminde ise yüzde 46,9’u ile en çok tava tercih ediliyor. Diğer pişirme yöntemleri ise yüzde 27,9 ile fırın, yüzde 25,2 ile ızgara.

Balık keyfi helva ile taçlandırılır

Araştırmada katılımcılara yemek sonrası ortaya çıkan tatlı ihtiyacında hangi tatlıyı tercih ettikleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 78,9’u helva, yüzde 21,1’i tahinli kabak tatlısı cevabını verdi.

Hamsiyi, palamut takip ediyor

Türk halkının en sevdiği balık çeşitleri sırası ile;

Hamsi (%20,2)
Palamut (%18,5)
Lüfer(%9,6)
Levrek (%7,9)
Barbun (%7,3)
Sardalya (%7,0)
Çipura (%6,9)
Mezgit (%6,8)
Somon (%5,2)
İstavrit (%4,1)
Sazan (%2,7)
Kalkan (%1,8)
Uskumru (%0,6)
Kefal (%0,5)
Kalamar (%0,5)
Minekop (%0,2)
Fener (%0,1)

Metodoloji

Areda Survey tarafından 16 – 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen en sevilen balık araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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Araştırmada “En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu..
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ARAŞTIRMAYA GÖRE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR

“Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem.
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“Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi.
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“Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.
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“Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım.
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“Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.
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“Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum.


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“Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok.
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“Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği.
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“Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı.
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“Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.
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“Yüzde 10,6 diğer olarak belirlendi.”
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