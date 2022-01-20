Türkiye’nin çorba tercihi: Kelle paça

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” anketinin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı. Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti.

Kelle paça

GENÇLER ‘EZOGELİN’ DEDİ

Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı. Ankette, kadınların yüzde 20,6’sı kelle paça derken yüzde 26,9’luk oranla kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği ortaya çıkarken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5’lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin seçtiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7’lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği belirlendi.

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MERCİMEK İKİNCİ SIRADA

Türkiye’yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla, yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.

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