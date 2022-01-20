Hayat Türkiyenin çorba tercihi Kelle paça
AKTÜEL

Türkiye’nin çorba tercihi: Kelle paça

Areda Survey’in bin 100 kişiyle yaptığı araştırmada en çok sevilen çorba yüzde 23,7 ile kelle paça çıktı. Yayla çorbası yüzde 7,4 ile 5. sırada yer alabildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin çorba tercihi: Kelle paça
Hayat

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” anketinin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı. Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti.

Kelle paça
Kelle paça

GENÇLER ‘EZOGELİN’ DEDİ

Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı. Ankette, kadınların yüzde 20,6’sı kelle paça derken yüzde 26,9’luk oranla kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği ortaya çıkarken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5’lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin seçtiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7’lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği belirlendi.

MERCİMEK İKİNCİ SIRADA

Türkiye’yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla, yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.

Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum
GÜNDEM
Koronavirüs kelle paça çorbasına talebi arttırdı: Şimdilerde iki günde bir geliyorum

Lokantalar müşteri ağırlama başlayınca soluğu orada aldılar: Kahvaltı yerine kelle paça
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni normalleşme kararlarını açıklamasıyla geceden hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı.
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Kahramanmaraş'ın önemli lezzetleri arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara gitti.
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Pandemiden önce 24 saat açık olan paçacılar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.
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Sabah kahvaltısını paça içerek yapmak isteyenler arasında Ankara'dan gelen iş insanları Abdullah Torun ile Ali Bozan da vardı.
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Abdullah Torun, restoranda yemek yemenin ihtiyaçtan çok psikolojik bir durum olduğunu belirterek, \"Ankara'da mobilya üreticisiyim ve iş için sabah Kahramanmaraş'a geldik.
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Otelin lobisinde çaydan, kahvaltıdan ziyade sabahın 7'sinde paça içmek istedik. Çünkü Kahramanmaraş'a gelince hayalimizde bu paça vardı. İçemeyince sıkıntı yaşıyorsun. Psikolojik bir şey, paçayı yerinde yemek güzel\" dedi.
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Ali Bozan ise yasakların kalkmasına sevindiklerini belirtirken, her sene Kahramanmaraş'a geldiklerini ve paça içmeden dönmediklerini söyledi.
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Bozan, \"Biz bunu sürekli tekrarlıyoruz, Kahramanmaraş'a gelince paça çorbamızı içiyoruz. Burada mobilya müşterilerimiz var. Sabah otelde kahvaltı yapmıyoruz, doğru paça çorbası içmeye geliyoruz. Siparişle Ankara'da olmuyor, bu kadar lezzetli olmuyor. Demir tavında dövülür, paça da Kahramanmaraş'ta yerinde, yani paçacıda içilir\" diye konuştu.
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HER ŞEY YERİNDE GÜZEL <br> <br> Sezai Avcı ise İstanbul'dan misafiri olan ağabeyi ile birlikte geldiklerini belirterek, \"Yasaklar kalktığı için çok mutluyum. Misafir olarak İstanbul'dan gelen ağabeyim ve oğlumla paça içmeye geldik. <br> <br> Kahramanmaraş denilince bizde akla birinci sıraya kelle paça geliyor. Ağabeyim de 'Paça içmeden İstanbul'a dönmeyelim' dedi. <br> <br> Yasak varken eve sipariş veriyorduk ama yerinde yediğin gibi olmuyor\" dedi.
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ÖNCE PAÇA, SONRA OKUL <br> <br> İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İbrahim Alper Gürbüz ise yasakların kalkmasıyla birlikte okulların açıldığını, paçayı çok sevdiğini, okuldan önce babasıyla birlikte paça içmeye geldiğini söyledi. <br> <br> Mehmet Gürbüz de hem kendisinin hem de oğlunun paçayı çok sevdiğini belirterek, \"Yasakların kalkması çok iyi oldu, beklediğimiz günlerdi bugünler inşallah daha iyi olacak. Okul da başladı ve oğlumla birlikte okula gitmeden önce paça içmeye geldik. Yasak varken sipariş veriyorduk ama yerinde yemek gibisi yok\" dedi.
Lokantalar müşteri ağırlama başlayınca soluğu orada aldılar: Kahvaltı yerine kelle paça
Kahramanmaraş'ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı. Yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara koştu.


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