|
Hayat

Türkiye'nin en sıcak günü için geri sayım başladı: 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Türkiye'de peş peşe en sıcak günler yaşanırken, Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken bir tavsiye geldi. Profesör Şen, çarşamba günü dışarı çıkılmamasını istedi.

11:54 . 24/07/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Türkiye son yılların en yoğun sıcak hava dalgasını karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara bölgesinde bugün parçalı bulutlu hava var. Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun bir bölümünde sağanak yağış görülecek. Ancak hafta içinde aşırı sıcakların artacağı belirtildi. Hürriyet'tin haberine göre; Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu.


Şen, batıda yüksek sıcaklıkların devam ettiğini belirterek "Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi. Profesör Şen, şöyle devam etti: "Yer seviyesinde çok sıcak hava var. Yüksek seviyelere (2 bin - 3 bin metre) gelecek daha soğuk hava aşırı yağış ve hortumlara neden olabilir Bosna Hersek’te olduğu gibi. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma Batı Karadeniz kıyısında bu şartlar sağlanabilir. Şimdiden uyaralım. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler.”





#İstanbul
#Orhan Şen
#Marmara Bölgesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Lise kaydı nasıl yapılır? Lise kayıt işlemleri, gerekli belge ve evraklar