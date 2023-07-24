Türkiye'nin en sıcak günü için geri sayım başladı: 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Türkiye son yılların en yoğun sıcak hava dalgasını karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara bölgesinde bugün parçalı bulutlu hava var. Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun bir bölümünde sağanak yağış görülecek. Ancak hafta içinde aşırı sıcakların artacağı belirtildi. Hürriyet'tin haberine göre; Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü için aşırı sıcak uyarısında bulundu.

Şen, batıda yüksek sıcaklıkların devam ettiğini belirterek "Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi. Profesör Şen, şöyle devam etti: "Yer seviyesinde çok sıcak hava var. Yüksek seviyelere (2 bin - 3 bin metre) gelecek daha soğuk hava aşırı yağış ve hortumlara neden olabilir Bosna Hersek’te olduğu gibi. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma Batı Karadeniz kıyısında bu şartlar sağlanabilir. Şimdiden uyaralım. Isı çarpmalarının geri dönülmez sonuçları vardır. O nedenle çarşamba günü işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkacaklarsa da şapka gözlük ve açık renk bol elbise giysinler.”