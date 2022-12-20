Hayat Türkiyenin en uzun gecesi o ilde yaşanacak
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Türkiye’nin en uzun gecesi o ilde yaşanacak

Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Çarşamba günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop’ta yaşanacak.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en uzun gecesi o ilde yaşanacak
Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak.
Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.
Kuzey Yarımküre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran’da yaşanırken, Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak.

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