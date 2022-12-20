Türkiye’nin en uzun gecesi o ilde yaşanacak

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak.
Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.
Kuzey Yarımküre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran’da yaşanırken, Türkiye’de en uzun gece Sinop’ta yaşanacak.
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