Hayat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı Türkiyenin hac kontenjanı 83 bin 430a yükseldi
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Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseldi! Hac kuraları ne zaman çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Kabe-i Muazzama
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, bu yıl hac kontenjanının 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş ve beraberindeki heyet, 2020 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile görüşen Erbaş, 2019 Yılı Hac Organizasyonu'nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çokluktan hiçliğe giden bir yolculuk: Hac
OYNAT 02:34
Çokluktan hiçliğe giden bir yolculuk: Hac
Sözlük anlamı 'yönelmek' olan hac, Müslümanların her sene kutsal mekanları ziyaret edip, ibadetleri yerine getirmek için Mekke'ye gitmesiyle gerçekleşiyor. Müslümanları aynı çizgide birleştiren, kulu Allah'a yaklaştıran ve benliğe 'biz' olmayı tattıran haccın nasıl yapıldığını anlattık.

Benten ise Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet standartlarını her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu vurgulayarak, Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede, 2020 Yılı Hac Organizasyonu'nun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adaylarının pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Hac kontenjanı 3 bin 430 kişi artırıldı

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından Erbaş ve Benten, 2020 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

Protokole göre, Türkiye'nin nüfusunun artması dolayısıyla protokolde yer alan hac kontenjanı bu yıl 3 bin 430 kişi arttırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

Hac kuraları 9 Ocak'ta çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlar için ön kayıtları 11 Kasım’da başlatmıştı. Ön kayıtlar, 13 Aralık tarihine kadar www.hac.gov.tr adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. 2020 yılı hac kurası ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

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