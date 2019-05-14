Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Türkiyenin UNESCOdaki varlığı hissediliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin UNESCO'daki varlığı hissediliyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin UNESCO'daki varlığının güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, Türkiye'nin 2017 yılından beri UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği görevini sürdürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi AA
UNESCO'nun somut ve somut olmayan miras listelerindeki eser sayısı her geçen yıl arttı.
UNESCO'nun somut ve somut olmayan miras listelerindeki eser sayısı her geçen yıl arttı.

Prof. Dr. Oğuz, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin UNESCO'da iyi bir durumda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin UNESCO'daki varlığının kuvvetli şekilde devam ettiğini vurgulayan Oğuz, "Hem çevre ülkelerle hem de dünya genelindeki ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye olarak UNESCO'da çok iyi bir durumdayız. Bu konumumuzun en görünür tarafı da 2017 yılında yapılan genel konferansta uzun süredir aday olmadığımız ve seçilmediğimiz UNESCO'yu yöneten 58 ülkeden biri olduk. Bunu yaparken de en yakın rakibimiz olan Almanya'yı 103'e karşı 134 oy alarak başardık. Dolayısıyla UNESCO'da çok saygın bir yerdeyiz. İyi uzmanlarla başarılı katkılar verdiğimizi düşünüyoruz. Uluslararası toplum da buna karşılık olarak, bu tarz görevlerde talep edildiğinde yetki veriyor" dedi.

Prof. Dr. Oğuz, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Somut miras listesindeki eser sayısını 18'e yükseltmiş durumdalar

Türkiye'nin UNESCO'nun somut ve somut olmayan miras listelerindeki eser sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Oğuz, şunları kaydetti:

  • "Son 10 yılda yaptığımız önemli çalışmalarla somut miras listesindeki eser sayımızı 18'e yükseltmiş durumdayız. Somut olmayan listede ise 17 miras eserimiz var. Yaratıcı şehirler, öğrenen şehirler gibi pek çok programda öndeyiz. Bütün UNESCO programlarını takip ediyoruz ve Türkiye'deki kurumlarımızı, birimlerimizi ve uzmanlarımızı bilgilendiriyoruz. UNESCO'daki varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir konumdayız.
  • Kültürel mirasa çok öncelik tanıdık bunun yanında doğal miras alanlarımız da bu anlamda çok önemli yer teşkil ediyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, temmuz ayında Bakü'de yapılacak toplantıda Dünya Miras Listesi'ne aday. Aralık ayında Bogota'da yapılacak olan toplantıda Türk Okçuluğu listeye girmek için aday. Bunun gibi daha pek çok alanda ve konuda adaylıklar ve görüşmeler devam ediyor. Yeni güzel ve iyi haberlerle ülkemizi buluşturacağız."

Yeniden Doğuş operası dünya prömiyeri İstanbul'da
HAYAT
Yeniden Doğuş operası dünya prömiyeri İstanbul'da

Harran'da tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor
HAYAT
Harran'da tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor

Pink Martini Ankara'da konser verecek
HAYAT
Pink Martini Ankara'da konser verecek
Endülüs: Şeref ve utanç

Endülüs: Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.
KKTC için Monaco modeli gündemde

KKTC için 'Monaco modeli' gündemde

​KKTC'nin savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanma seçeneği gündemde.
Toparlanma başladı

Toparlanma başladı

​Mart ayında beklentilerin üzerinde artış yaşandı.
3'ü helikopter pilotu<br>34 kişiye operasyon

3'ü helikopter pilotu
34 kişiye operasyon

Kara Havacılık'ta FETÖ militanlarına baskın.
'İptal' başvurusu

'İptal' başvurusu

​Rizespor-Galatasaray maçı tekrar edilebilir.
Evini barkını sattılar

Evini barkını sattılar

Mağdurlar ​arasında tiyatro oyuncusu da bulunuyor.
TEM'de<br> korkunç kaza

TEM'de
korkunç kaza

Ses üzerine araçtan indiğinde yerde yatıyordu.
Sandıkta<br>FETÖ tescillendi

Sandıkta
FETÖ tescillendi

​Sandık görevlilerinin ByLock'çu olduğu ortaya çıktı
Öğle saatlerine<br>kadar dikkat

Öğle saatlerine
kadar dikkat

2 bölgede oturanlara Meteoroloji'den uyarı.
ABD'de iki uçak<br> havada çarpıştı

ABD'de iki uçak
havada çarpıştı

​Kaza sonrası uçakta bulunan çok sayıda kişi öldü.
Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'de gerçekleşti.
Aşiretlere<br>PKK baskısı

Aşiretlere
PKK baskısı

​BAE, aşiretlere 'PKK ile işbirliği' baskısı yapıyor.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
İsrafa karşı Kademe

İsrafa karşı Kademe

Ev atıklarının yüzde 92'si geri dönüşecek.
İdlib'i görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetine flaş yorum.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.