Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden çocuklar seslendirdi: Yazar Fatma Korkutata'nın 'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı

"Senelerdir sevdam bu aşktan yorulmam. Hiç bıkmam usanmam dede. Sana inanmışım, sana bağlanmışım torununa ‘gel’ de ‘he’ de. Gel bu ayrılık yetti, şu canıma tak etti. Tüm çocuklar gönlüne aşık, cihan alem fark etti. İlk günkü aşk ile sevdalıyım ben sana. Şu ağacın gölgesinde oturalım yan yana”