|
Hayat

Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden çocuklar seslendirdi: Yazar Fatma Korkutata'nın 'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı

Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden çocuklar rap türündeki Tayyip Dede şarkısını seslendirmek için stüdyoya girdi. Yazar ve yönetmen Fatma Korkutata'nın, 81 ilden çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair duygularından ilham alarak mısralara döktüğü "Tayyip Dede" şarkısı için klip çekimlerine İstanbul'da başlandı.

10:17 . 17/08/2023 Perşembe
AA
'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı.

'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı.

Klibin İstanbul'daki bölümü, Üsküdar Kız Kulesi, Kasımpaşa'da Erdoğan'ın büyüdüğü mahalle ve Mecidiyeköy'deki bir müzik stüdyosunda çekildi.


Çekimlerin ardından değerlendirmede bulunan Korkutata, çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgisini bir kitaba sığdırmak üzere yola çıktığını belirterek,
"Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bir çocuk görse sevgisini ifade eder. Ben de Cumhurbaşkanımızın çocuklarla buluşmasından ilham alarak, diğer çocuklarımızın da Cumhurbaşkanımız ile buluşmak istediğini duyarak, bu çocukların hayalini gerçekleştirmek istedim"
dedi.


"Kitap için 81 ili tek tek gezdim"

Türkiye'nin her ilinden çocukların Erdoğan'a sevgi ve saygı dileklerini toplamak için 81 ili gezdiğini belirten Korkutata,
"Gittiğim yerlerde çocuklarla tek tek görüştüm, çocukların Tayyip Dedelerine yönelik mesajlarını ileteyim dedim ve çocukların sesi olmaya niyet ettim. Kitapta çocuklarımızın duygularına tercüman olup, sözlerini mısralara döktüm"
diye konuştu.

'Tayyip Dede’ kitabından esinlendi

'Tayyip Dede’ kitabının sözlerinden esinlenilerek yazılan şarkıda,
"Senelerdir sevdam bu aşktan yorulmam. Hiç bıkmam usanmam dede. Sana inanmışım, sana bağlanmışım torununa ‘gel’ de ‘he’ de. Gel bu ayrılık yetti, şu canıma tak etti. Tüm çocuklar gönlüne aşık, cihan alem fark etti. İlk günkü aşk ile sevdalıyım ben sana. Şu ağacın gölgesinde oturalım yan yana”
sözleri yer alıyor.

Fatma Korkutata, kaleme aldığı kitaba dair de bilgi vererek,
"Kitabımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çocukluğu, çocuklarla konuşmalarından alıntılar, dünyadan ve Türkiye'den çocuklarla alakalı Cumhurbaşkanımızın sevgisini anlatan cümleler ve bir çocuğun gözünden Tayyip Dedesi ile Ankara'dan Bingöl'e yaptığı hayali bir yolculuğu anlatmasından oluşuyor"
ifadelerini kullandı.

Kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da incelediğini aktaran Korkutata,
"Çocuklarımız büyük bir hayalle Tayyip Dedelerine kavuşmayı bekliyor. Umarız hayalleri gerçekleşir"
dedi.

Korkutata, Tayyip Dede kitabının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve Yılın En İyi Eseri Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.


Her bölgeden bir ilde klip çekimi yapılacak

Kitabın ardından "Tayyip Dede" şarkısını yazdığını sözlerine ekleyen Korkutata, şunları söyledi:

"Tayyip Dede'nin çocuklara olan sevgisi kitapla sınırlı kalmaz. Çocukların dilinden Tayyip Dede şarkısını kaleme alayım dedim ve bu şarkıyı yazdım. Şarkının söz ve müziği bana ait. Çocuklarımızla birlikte rap şeklindeki şarkıyı seslendireceğiz"

Korkutata, klibin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde çocuklarla beraber çekileceğini söyleyerek, çekimlerin İstanbul'dan sonra Rize, Adıyaman, Siirt, Ankara, Denizli ve Adana'da devam edeceğini vurguladı.

Klip çekimini bu ayın sonunda bitirmeyi planladıklarını aktaran Korkutata, "Eylülün başında klibi Sayın Cumhurbaşkanımızın beğenilerine sunacağız ve kendisinin onayını da aldıktan sonra klip için gala etkinliği düzenleyeceğiz" dedi.

#Fatma Zebat Korkutata
#Tayyip Dede
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek 2023?