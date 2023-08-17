Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden çocuklar seslendirdi: Yazar Fatma Korkutata'nın 'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı

'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı.
Klibin İstanbul'daki bölümü, Üsküdar Kız Kulesi, Kasımpaşa'da Erdoğan'ın büyüdüğü mahalle ve Mecidiyeköy'deki bir müzik stüdyosunda çekildi.
"Kitap için 81 ili tek tek gezdim"
'Tayyip Dede’ kitabından esinlendi
Korkutata, Tayyip Dede kitabının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve Yılın En İyi Eseri Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.
Her bölgeden bir ilde klip çekimi yapılacak
Kitabın ardından "Tayyip Dede" şarkısını yazdığını sözlerine ekleyen Korkutata, şunları söyledi:
Korkutata, klibin Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde çocuklarla beraber çekileceğini söyleyerek, çekimlerin İstanbul'dan sonra Rize, Adıyaman, Siirt, Ankara, Denizli ve Adana'da devam edeceğini vurguladı.
Klip çekimini bu ayın sonunda bitirmeyi planladıklarını aktaran Korkutata, "Eylülün başında klibi Sayın Cumhurbaşkanımızın beğenilerine sunacağız ve kendisinin onayını da aldıktan sonra klip için gala etkinliği düzenleyeceğiz" dedi.