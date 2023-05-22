Türkülerin piri Nuri Sesigüzel'e hüzünlü veda

Kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayatını kaybeden Sesigüzel için, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Çocukları, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende, duygu dolu anlar yaşandı. Oğlu Mehmet Sesigüzel, “Evimizin direği yıkıldı, çınarımızı kaybettik. Ailecek çok üzgünüz” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Usta sanatçının aile üyelerinin taziyeleri kabul ettiği cenazede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, birçok sanatçı ve sevenleri hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Nuri Sesigüzel’in cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı’nda eşi Aysel Sesigüzel’in yanına defnedildi.

SAYGINLIĞINI ÖRNEK ALIRDIM

Usta sanatçının bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Sanatçı Selahattin Alpay, “Ağabeyimi kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın. Sanatının dışında, ondan örnek aldığım iki şey kişiliği ve saygınlığıydı. Kimseye nasip olmayan bir şöhreti haizdi ama hiçbir zaman maddi ve manevi açıdan şımarmadı. Örnek alacağımız insanlardan bir tanesiydi. Hayatını kaybetmeden15-20 gün önce aramıştım. ‘Biraz rahatsızım’ demişti” ifadelerini kullandı.

HALK MÜZİĞİNİN PİRİ

Sanatçı Mahmut Tuncer, “Bir çınardı, abideydi. Halk müziğinin pirinin öldüğünü söyleyebilirim. Allah nur içinde yatırsın. Urfalıydı, bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, ‘dayı’ diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise, “Memlekette sanatçıların, mümtaz isimlerin en çok arandığı ve sevildiği zamanların son büyüklerini uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Senelerce sanat hayatında kalıp, aralıksız iyiliklerle anılan insan çok azdır” şeklinde konuştu.







