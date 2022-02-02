Hayat Rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar başladı
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Rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar başladı

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü (bugün) başladı. Üç aylarda, Regaip Kandili 3 Şubat'ta, Miraç Kandili 27 Şubat'ta, Berat Kandili 17 Mart'ta idrak edilecek.

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Haber Merkezi AA
Üç aylar başladı! Regaip, Miraç, Berat Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?
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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, bu yıl da dünyayı saran Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 3 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

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Miraç ve Berat Kandili tarihleri

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 27 Şubat'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak

On bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan da 2 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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"Bu aylarda Allah'ı hatırlamak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, çok önemli"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin Akbaş, üç aylar geldiği zaman Müslümanların ruhlarının manevi bir havaya büründüğünü söyledi.

Müslümanların üç aylarda kendilerini daha çok muhasebeye çekmesi gerektiğini belirten Akbaş, "Amacımız, varoluşumuzun gayesi olan Allah'a kulluk etmek, iyiliği, ihsanı gerçekleştirmektir. Allah'a, insanlara, yakınlarımıza, vatanımıza, milletimize karşı sorumluluğu ne kadar yerine getirebiliyoruz bu aylarda bunu düşünmemiz gerekir." dedi.

Üç aylarda Müslümanların kendi iç dünyalarında yolculuğa çıkmaları gerektiğini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

  • "İnsanın kendisi de bir ayettir. İnsan, Allah'ın yarattığı en büyük değerlerden biridir. Kendi yaradılışımıza bakmamız gerekir, kendi kitabımızı okumamız gerekir. Kainat, evren, içinde yaşadığımız yeryüzü hepsi birer ayettir, bir kitaptır, okunması gerekiyor. Bu aylarda Allah'ın yarattıklarına bakarak Allah'ın kudretini görmek, ona yönelmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak, Kur'an-ı Kerim'i okumak, manasını anlamak çok önemli."

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