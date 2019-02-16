UFO gördüğünü söyleyen emekli THY pilotu yaşamını yitirdi

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FETÖ elebaşının yakalandığı iddialarına ilişkin Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Akit TV'de yayınlanan bir programda Ali Tarakçı'nın, "Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır" dedi.