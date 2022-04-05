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Hayat Ukraynada savaşın ortasında Müslüman oldular Allah son din olarak İslamı gönderdi biz de kabul ettik
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Ukrayna'da savaşın ortasında Müslüman oldular: Allah son din olarak İslam'ı gönderdi biz de kabul ettik

Ukrayna’daki savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir baba ve oğlu Müslüman oldu. Baba

Vitaly İmanov uzun zamandır İslam dinine geçmek istediğini belirterek, "En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynada savaşın ortasında Müslüman oldular: Allah son din olarak İslamı gönderdi biz de kabul ettik
Sergey İmanov - Vitaly İmanov

Ukrayna’nın Odessa şehrinde saldırılar devam ediyor. Odessa’da yaşayan Ukraynalı Vitaly İmanov ve oğlu Sergey, Al-Salam Camisi’ne giderek, İslam dinine geçmek istediğini belirtti. Ukraynalı baba ve oğul, cami cemaatinin huzurunda İslam dininin esaslarına dair bilgiler verilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"EN SON DİN OLARAK ALLAH BİZE BU DİNİ GÖNDERDİ"

  • İmanov yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyorum, ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" dedi.

Vitaly İmanov
Vitaly İmanov

"İSLAM DİNİNİ KABUL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmanov’un oğlu Sergey ise, "İslam’ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Sergey İmanov
Sergey İmanov

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen genç Celal Al eşliğinde Müslüman oldu
OYNAT 01:56
Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen genç Celal Al eşliğinde Müslüman oldu
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşamını sürdüren Heather isimli kadın, dört yıl önce iş arkadaşı sayesinde İslam'ı öğrenerek Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra izlemeye başladığı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, 13 yaşındaki oğlu Lloyd'u da oldukça etkiledi. Genç, diziden etkilenip araştırma yaparak annesi gibi Müslüman olmaya karar verdi. Lloyd, bir etkinlik için ülkeye gelen dizinin oyuncusu Celal Al eşliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
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