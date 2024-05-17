Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Cuma Namazından önce grubun Topkapı’daki Albayrak Genel Merkezi’ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’yu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri, Muzaffer Albayrak , Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Albayrak Holding yönetim kurulu başkan yardımcısı Nurettin Canikli ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu karşıladı. Bakan, Albayrak ailesine baş sağlığı dileyerek, merhume Hacı Gülbeyaz Albayrak’a Allah’tan rahmet temennisinde bulundu. Albayrak ailesi de Bakan Uraloğlu’na taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.