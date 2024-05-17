Topkapı’daki Albayrak Genel Merkezi’ne ayrı ayrı gelen Bakan Uraloğlu ve Bakan Işıkhan’ı Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Hamza Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu karşıladı.
Albayrak ailesine başsağlığı dileyen Uraloğlu ve Işıkhan, merhumeye Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.
Albayrak ailesi de Bakan Uraloğlu ve Bakan Işıkhan’a taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.