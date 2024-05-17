|
Hayat

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valideleri Hacı Gülbeyaz Albayrak’ı Hakk’a uğurlayan Albayrak ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Rabia Şenol
17:17 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:13 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Albayrak ailesini ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Albayrak ailesini ziyaret etti.

Topkapı’daki Albayrak Genel Merkezi’ne ayrı ayrı gelen Bakan Uraloğlu ve Bakan Işıkhan’ı Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Hamza Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu karşıladı.

Albayrak ailesine başsağlığı dileyen Uraloğlu ve Işıkhan, merhumeye Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

Albayrak ailesi de Bakan Uraloğlu ve Bakan Işıkhan’a taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Üyeleri, Muzaffer Albayrak , Kazım Albayrak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri, Kazım Albayrak, Albayrak Holding yönetim kurulu başkan yardımcısı Nurettin Canikli.
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ahmet Albayrak
#Albayrak Grubu
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB açıklaması geldi mi?