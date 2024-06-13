Ülker Kurban Bayramı’nı birbirinden özel 68 ürünle karşılayacak

”Çocukların gönlünü kısa sürede kazanan rengarenk Kanky Mini Yumurtaları bu bayramda ilk defa dökme formatında tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Bu yıl yine ilk defa tüketicimizle buluşan Ülker Laviva, hediyelik kutusunda ve poşet içinde, fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı çeşitleriyle raflardaki yerini alacak. Dökme ve şık hediyelik kutusuyla yeni Ülker Çikolata Truffle da Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandıracak. Ülker’in vazgeçilmez bayram lezzetleri Ülker Ece ve Çikolatin de yine en çok tercih edilenler arasında olacak. Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk, yeni hediyelik kutu ve vişne lezzetiyle şekerliklerde yerini alacak. Son zamanlarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği limon serinliği “cool lime” lezzeti de Kurban Bayram’ında Ülker Toffe ile ağızlarda serin bir tat bırakacak”