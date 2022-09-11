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KÜLTÜR SANAT

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne büyük ilgi

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nin üçüncüsü 7-9 Eylül arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresine büyük ilgi
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Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle birlikte yürütülen kongreye Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB,THY gibi kuruluşlar destek oldu. Üsküdar Belediyesi’nin Valide Sultan Gemisi’nde Hilmi Türkmen’in de katıldığı gala yemeğiyle taçlanan kongreye Filistin, Tunus, Mısır gibi Ortadoğu ülkeleri ve diğer ülkelerin akademisyenlerinin katılımı, kongreye yoğun bir ilginin olduğunu gösterdi.

İlki 14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nin (OSARK) ikincisi 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılmıştı.

Akademik koordinatörlüğünü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun yaptığı kongrede “17. ve 18. Yüzyıllarda Nazari Düşünce” başlıklı oturumda, “yeni bilimin” Osmanlı’ya giriş süreci ve ilgili tartışmalar ile disiplinlerarası problemler ele alındı. Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları, Maarif Çalışmaları ve Osmanlı Belagat Geleneğine Yeniden Bakmak gibi paneller düzenlenirken akademik koordinatörlüğünü Doç. Dr. Yunus Uğur’un yaptığı “Dijital Osmanlı Çalışmaları” başlıklı oturum ise yeni bir alan olması hasebiyle katılımcıların ilgisini çekti. Bu oturumda ayrıca dijital Osmanlı çalışmaları örnekleminde dijital tarihin imkanlarına, eğitimine, sorunlarına ve geleceğine dair fikirler de ele alındı.

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