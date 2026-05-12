UMDE’den Gazze için kurban seferberliği

UMDE, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Gazze’deki insani krize dikkat çekerek ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kapsamlı yardım çalışmaları yürütmeye hazırlanıyor. Dernek, savaş ve abluka nedeniyle temel gıda kaynaklarına erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı Gazze’de özellikle protein temelli gıda desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

UMDE tarafından yürütülen organizasyon kapsamında kurban ibadetinin dayanışma ve kardeşlik bilinciyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Çalışmalar; kurbanlıkların temininden kesim süreçlerine, etlerin işlenmesi ve muhafazasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok aşamayı kapsayan planlı bir insani yardım organizasyonu şeklinde yürütülüyor.

Dernek, kurban organizasyonunu farklı bölgelerde oluşturduğu lojistik iş birlikleriyle sürdürerek etlerin hem taze hem de uzun süre muhafaza edilebilecek şekilde konserve ve dondurulmuş et olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlıyor. Böylece savaş koşulları altında düzenli gıdaya erişmekte zorlanan ailelere daha sürdürülebilir destek sağlanması hedefleniyor.

UMDE yetkilileri, Gazze’de uzun süredir devam eden saldırılar nedeniyle milyonlarca insanın temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluk yaşadığını, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yaralılar ve yerinden edilmiş siviller açısından beslenme sorununun kritik seviyelere ulaştığını ifade ediyor. Bu kapsamda yürütülen kurban organizasyonunun yalnızca bir yardım faaliyeti değil; aynı zamanda ümmet dayanışmasının ve insani sorumluluğun sahadaki yansıması olduğu vurgulanıyor.

Organizasyon kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, dağıtım süreçlerinin koordinasyonu ve yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için yerel ekiplerle iş birliği içerisinde çalışıldığı belirtiliyor. Süreç boyunca hijyen, şeffaflık ve insani yardım standartlarının esas alındığı ifade edilirken, dağıtımların özellikle en kırılgan gruplara öncelik verilerek gerçekleştirildiği aktarılıyor.