Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Üniversitelilerden örnek davranış Kendi ürettikleri antibakteriyel sabunları il il gezerek çocuklara dağıtıyorlar
AKTÜEL

Üniversiteliler il il gezip, ürettikleri antibakteriyel sabunları çocuklara dağıtıyor

Üniversitelilerden örnek davranış: Kendi ürettikleri antibakteriyel sabunları il il gezerek çocuklara dağıtıyorlar

İstanbul’da yaşayan 5 üniversite öğrencisi, endemik bitkilerden kimyasal madde içermeden hazırladıkları antibakteriyel sabunları, il il gezerek, çocuklara ücretsiz veriyor. Sabun kalıplarının içine oyuncak saklayan üniversiteliler, çocuklara el yıkama alışkanlığı aşılamaya çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
DUTESA Platformu' üyesi üniversite öğrencileri, Konya’da kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşarak kendi ürettikleri sabunlardan dağıttı.
DUTESA Platformu' üyesi üniversite öğrencileri, Konya’da kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşarak kendi ürettikleri sabunlardan dağıttı.

'Duru', 'temiz' ve 'saf' kelimelerinin kısaltmalarından oluşan 'DUTESA Platformu' üyesi üniversite öğrencileri, Malatya´da yetişen endemik bitkilerden hazırladıkları ve kimyasal içermeyen antibakteriyel sabunları, şehir şehir gezerek dağıtıyor.

Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar
HAYAT
Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar

Sabun kalıplarının içine oyuncak saklayan üniversiteliler, çocuklara ücretsiz veriyor. Böylece çocuklar, sabun kalıplarının içine gizlenen oyuncaklara erişmek için ellerini de sık sık yıkama alışkanlığı kazanıyor.

Mültecilerin Abla Nur’u: Bir şeyi insan için değil Allah için yapacaksın
HAYAT
Mültecilerin Abla Nur’u: Bir şeyi insan için değil Allah için yapacaksın

Şimdiye kadar 19 şehirde yaklaşık 4 bin çocuğa ürettikleri sabunları dağıtan üniversiteliler, destek bulabilirlerse 81 ildeki çocuklara ulaştırabilmek istiyor.

Çocukların hijyenin önemini bilmesi için yapıyoruz

'DUTESA Platformu' kurucularından Emirhan Belli, “Çocuklarda el yıkama alışkanlığını kazandırabilmek için Malatya’da bulunan endemik bitkilerin özlerinden solüsyonlar geliştirip, içine de oyuncaklar koyarak 5 üniversite öğrencisi bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bu çalışmayı gönüllülük esası ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biz bu çalışmayı çocukların hijyenin önemini bilmesi için yapıyoruz. Konya’da kırsal bölgelerdeki çocuklara el yıkamanın önemini anlattık, ürettiğimiz sabunları dağıttık. Konya’ya özel de bir projemiz var. Susam bitkisinin yaprağından antioksidan özelliği üzerine çalışıyoruz. Analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Olumlu olursa antioksidan özellikli bir ürün ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

Çocuklarımın ölümünün yanımda olmasını istiyorum
HAYAT
Çocuklarımın ölümünün yanımda olmasını istiyorum
Abone Ol Google News
Asgari ücrette ikinci tur

Asgari ücrette ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.
Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Ankara da İstanbul gibi: Toplu taşıma araçlarında yoğunluk mesafe kurallarını ihlal etti

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1977'den beri seçiliyor

1977'den beri seçiliyor

​Türk siyasi tarihinde herkes değişti ama hep muhtar kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.