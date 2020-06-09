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​Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti: Ayşegül Atik kimdir?

Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Ayşegül Atik hayatını kaybetti. 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum'da vefat eden Atik'in ölüm haberi, tiyatro dünyasını yasa boğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayşegül Atik vefat etti.
Ayşegül Atik vefat etti.

Güleç yüzü, hareketli oyunlarının yanı sıra, eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan ve sevilen Ayşegül Arsoy’un uzun süredir Bodrum’da yaşadığı ve dün gece kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ali Atik’den iki çocuğu bulunan Arsoy’un vefatını, aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı şu sözlerle duyurdu:

“Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...''

  • Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.

1980'li yıllarda 'Önce alışveriş sonra fiş' sloganıyla da hatırlanan Ayşegül Atik'in ölüm haberi sonrası sosyal medyada taziye mesajları da gelmeye başladı.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'daki rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik; hayatını kaybetti.

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır.

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