Hayat Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, hayatını kaybetti. Bu sabah hayatını kaybeden Sezici son olarak Söz dizisinde oynamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Sezici
Cengiz Sezici

Hem sinema da hem de tiyatrolarda gençlere örnek olmuş ve birçok genç öğrenci yetiştirmiş usta oyuncu Cengiz Sezici, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Cengiz Sezici kimdir?

Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatro oyunlarında görev almaya başlayan 1977 yılında da çeşitli sinema ve dizil filmlerde roller aldı.

Cengiz Sezici, Kış Çiçeği adlı sinema filmindeki rolü ile 1996 yılında 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü aldı. Cengiz Sezici Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Sami karakterini canlandırıyordu.

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