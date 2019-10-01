Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı.

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı Türk sinemasını da yasa boğdu. İşte Ünlüoğlu'nun meslektaşlarının usta isimle ilgili paylaşımda bulundu:

Tarık Ünlüoğlu, son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alıyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm... REKLAM oktaykaynarca (@oktaykaynarca)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Eki, 2019, 3:13öö PDT )

Abemm...canım abemmmm..

Çok üzgünüm......çoook pic.twitter.com/WGgVJRx6hl — haluk (@halukbilginer_) October 1, 2019

Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu.

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuvarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

Tarık Ünlüoğlu'nun tiyatro oyunları

2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı film ve dizileri

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)