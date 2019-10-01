Hayat Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlunun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu
KÜLTÜR SANAT

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Ünlüoğlu'nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncunun vefatı rol arkadaşlarını da yasa boğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti.
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti.

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı.

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı Türk sinemasını da yasa boğdu. İşte Ünlüoğlu'nun meslektaşlarının usta isimle ilgili paylaşımda bulundu:

Tarık Ünlüoğlu, son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alıyordu.

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Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm...

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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı rol arkadaşlarını yasa boğdu.

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuvarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

Tarık Ünlüoğlu'nun tiyatro oyunları

  • 2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
  • 1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
  • 1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
  • 1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı film ve dizileri

  • 2014 - Ah Neriman (dizi)
  • 2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
  • 2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
  • 2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
  • 2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
  • 2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
  • 2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
  • 2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
  • 2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
  • 2008 - Dalgakıran (dizi)
  • 2007 - Kabadayı (sinema)
  • 2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
  • 2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
  • 2006 - Umut Adası (sinema)
  • 2006 - Bebeğim (dizi)
  • 2005-2007 – Gümüş (dizi)
  • 2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
  • 2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
  • 1998 - Cumhuriyet (sinema)
  • 1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
  • 1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

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