Hayat Testere Necmi karakteriyle de bilinen ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Testere Necmi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu kimdir?

'Testere Necmi' karakteriyle de bilinen ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlüoğlu, kült dizilerden Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakterini canlandırmış ve oyunculuğu ile takdir toplamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarık Ünlüoğlu
Tarık Ünlüoğlu

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuvarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

Tiyatro

2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve dizileri

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

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