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Hayat Ünlü oyuncu Umut Oğuzdan Şehir Hastanesi yorumu İstediğin partiye oy ver ama Sezarın hakkı Sezara
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan Şehir Hastanesi yorumu: İstediğin partiye oy ver ama Sezar'ın hakkı Sezar'a

Ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere tepki göstererek, kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine teşekkür eden oyuncu Umut Oğuz yaşadıklarını anlattı. Yapılan birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, “Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşini hastanede ziyaret ettiği sırada açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşini hastanede ziyaret ettiği sırada açıklama yaptı.

Oyuncu Umut Oğuz, eşi ateşlenince ambulans çağırdığını ancak özel hastanelerin eşini kabul etmediğini sosyal medyada yayınladığı video ile açıklamıştı. Ünlü oyuncu, şehir hastanelerine kendisinde ön yargılı olduğunu ifade edip özür dileyerek kendilerini kabul eden şehir hastanesine teşekkür etmişti.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Oğuz hastanenin önemli bir yapı olduğunu belirtti. Oğuz’un hastanede hala tedavisi süren eşi Sevilay Oğuz ise hastane bahçesinde eşiyle otururken görüntülendi.

İHA
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, eşini hastanede ziyaret etti.

“Acil hayati bir durum olsa bugün perişan vaziyette olacaktık"

Eşi ambulansta beklerken uzun süre kendilerini kabul edecek hastane aradıklarını belirten Oyuncu Umut Oğuz, “Bir an önce hastaneye götüreyim diye çabaladım o da baya sürdü. Bir, bir buçuk saati buldu. Allah korusun acil hayati bir durum olsa bugün perişan vaziyette olacaktık. Şu an aslında bakarsanız bizim durumumuz hala riskli bir durum. Eşim hala hastanede yatıyor böbreğinin alınma riski var.

İlk sigortacımı aradım çünkü hiç hastane ihtiyacımız olmamıştı Allah’a şükür. Sigortanın gönderdiği ambulansı bekledik, on dakika içinde geldi. Ambulans nereye gideceğiz dedi. Söyledik, öyle olmuyor oradan birinin size okey vermesi lazım. Orası yatak yokmuş diyor, öteki ateşli hasta alamam demiş. Öteki bilmem ne, bir taraftan da içeri de oğlum var yalnız kaldı. Bu sefer telefon trafiğine başladık.

Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Ön yargılıydım ve çok salladım, şu an özür diliyorum
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanelerini eleştirenlere net cevap: Ön yargılıydım ve çok salladım, şu an özür diliyorum

Burada başhekimimle biraz sohbet ettiğimde o özel ambulans bizi buraya getirebilirmiş. Sadece 112’ye ihbar etmesi gerekiyormuş. Ben deseymişim Başakşehir Şehir Hastanesine götürün, götürebilirlermiş ama orada da çok net ‘Ağabey arabanla götür’ dediler" diye konuştu.

"Başhekimimiz ben hemen talimat veriyorum dedi"

Özel hastanelerden olumlu yanıt gelmeyince Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine yönelen Oğuz, "Biz üçüncü hastaneden artık arabaya bindirip çıkmıştık. Sonra birkaç hastane daha aramışlar. Red cevabı gelmiş, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili inceleme başlattı. O konuşmaların hepsi denetleniyor. Kapı açık komşularımız geçenler eşime bakıyor, çok gücüme gitti. Baktım olmuyor olacak gibi değil, telefon açtım bir yerlere.

Başhekimimiz ben hemen talimat veriyorum dedi. Geldim acile giriş yaptık hemen aldılar, yatış yaptılar. 3-4 saat sonra ateşi düşüp normale döndüğünde taburcu ettiler. Ertesi gün tekrar kötü olunca biz tekrar hastaneye geldik. Pazartesiden beri yatıyor" ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerini eleştiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, özür diledi: Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayış
OYNAT 00:00
Şehir hastanelerini eleştiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, özür diledi: Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayış
Ünlü oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak eleştirdiği şehir hastanelerinden özür diledi. Hem özel sağlık sigortası hem de SGK'sı olduğunu belirten Oğuz, özel hastaneler tarafından mağdur edildiğini anlattı. Umut Oğuz, ''Bugün ilk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Eşim 2 gündür ateşliydi, bir rahatsızlık geçirdi. 4-5 tane özel hastaneyi arattırdık. Hiç biri kabul etmedi çünkü ateşi 38'di. Gerekçesini söylememize rağmen, 38 derece ateşle hiç bir özel hastane kabul etmedi ve bizde Allah razı olsun, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik.Hemen aldılar. Gerçekten çoğu özel hastaneden daha iyiydi. Ben de önyargılıydım, şehir hastanelerine ben de salladım ama şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanesinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki bütün doktorlar, hemşireler gerçekten çok kaliteli bir davranışla, tavırla bizi karşıladılar. Özel hastanelerin, özel sağlık sigortalarının bugün benim için çöp olduğu bir gün'' dedi.


"Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine yönelik birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, “ Bununla ilgili kalbimi kıran yorumlar da yapılıyor. Ben hep hak hukuk ne diyorsa adil olmaya çalışırım. Hiç kimsenin hastaneye işi düşmesin ama burada oh be diyorsun. Ülkem tarafından sahiplenildim. Çok güzel bir duygu.

Eşimin yaşadığı bir böbrek rahatsızlığı doğuştan geliyor. 3 ay gözlem altında kalacak. Bazı konularda saçma sapan eleştiriler olduğunu buraya gelince anladım. Bu hastane şu an yüzde yüz kapasiteyle çalışmaya başlamamış bir hastane olmasına rağmen götürüyorlar. Ben inanamadım girince hatta başhekimimize bu kadar büyük yapmaya gerek var mıydı falan dedim.

Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım” şeklinde konuştu.

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UMUT OĞUZ KİMDİR?

Umut Oğuz, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.

1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor
FOTOĞRAF 14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.
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Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin bugün saat 13.00'te törenle hizmete açılacak.


2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı. 2008-2010 yılları arasında başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı, Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterlerini canlandırdı.

Umut Oğuz, 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy,Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Mehtap Bayri,Yıldırım Öcek, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin, İrfan Kangı ile birlikte rol aldı.

Umut Oğuz, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Sera Tokdemir,Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan ile birlikte rol aldı. Özellikle komedi türündeki projeleriyle tanınan Umut Oğuz, 2008 yapımı Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterine hayat vermiş, bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu.

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Ateşi 38 dereceye çıkan eşini kabul etmeyen özel hastanelere tepki göstererek, kendilerini kabul eden Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine teşekkür eden oyuncu Umut Oğuz yaşadıklarını anlattı. Yapılan birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, “Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar’ın hakkını Sezar’a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım” şeklinde konuştu.
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