Ünlü sanatçı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı: Onu ve gurur duydum

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldığım için çok mutluyum. 60 yılını sanata adamış bir sanatçı olarak gurur ve onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimle birlikte şarkılar vesilesiyle bir ömrü paylaştık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Onlara en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum"