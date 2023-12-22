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Hayat

Ünlü sanatçı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı: Onur duydum

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Cumhuriyetin 100. yılı şerefine düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Sayın, 60 yılı aşkın süredir sanata adanmış bir kariyerin ardından mutlu olduğunu belirterek "Onur duydum" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:15 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:10 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

Emel Sayın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödüle değer görüldü.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emel Sayın, almış olduğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödül için şu açıklamada bulundu:


  • "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldığım için çok mutluyum. 60 yılını sanata adamış bir sanatçı olarak gurur ve onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimle birlikte şarkılar vesilesiyle bir ömrü paylaştık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Onlara en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum"



#Emel Sayın
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#ödül töreni
3 saat önce
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