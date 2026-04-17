Ünlü sanatçıdan acı haber: Rıza Tamer hayatını kaybetti

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde ikamet eden ünlü sanatçı Rıza Tamer'den acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra 16 Nisan akşamı dinlenmek üzere sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre sonra aniden fenalaştı. Bulantı yaşadığı ve ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Şoktayım"

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

Rıza Tamer nereli, kaç yaşında?

Rıza Tamer, 2004 yılında ekranlara gelen Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonuyla adını duyurdu. Yarışmada sergilediği güçlü performansı sayesinde finale kalmayı başardı ve üçüncü oldu. Yarışma dönemi ve sonrasındaki konserleri sayesinde özellikle Anadolu'nun birçok ilinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Aslen Kahramanmaraşlı olan şarkıcının doğum tarihi net olarak bilinmese de 30'lu yaşlarının sonunda olduğu biliniyor.







