Ünlü tenorun yapay zekayla imtihani

"Videoyu 3. kere paylaşıyorum. Instagram sağolsun t yapay zekası ile benim kaydımı tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırıp yayından kaldırıyor, itiraz ediyorum ve 1 hafta 10 gün sonra videom geri geliyor. Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim"