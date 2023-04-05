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Hayat

Ünlü tenorun yapay zekayla imtihani

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, bir süredir Instagram'da paylaştığı performans kayıtlarının kaldırılmasıyla mücadele ediyor.

04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Karahan

Murat Karahan

Sanatçının paylaşımları, uygulama algoritması tarafından italyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetilerek yayından alınıyor. Durumu sosyal medya hesabında paylaştığı video ile açıklayan Karahan
"Videoyu 3. kere paylaşıyorum. Instagram sağolsun t yapay zekası ile benim kaydımı tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırıp yayından kaldırıyor, itiraz ediyorum ve 1 hafta 10 gün sonra videom geri geliyor. Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim"
dedi.

#Murat Karahan
#yapay zeka
#Luciano Pavarotti
11 saat önce
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