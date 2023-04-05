Ünlü tenorun yapay zekayla imtihani

Murat Karahan
Sanatçının paylaşımları, uygulama algoritması tarafından italyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzetilerek yayından alınıyor. Durumu sosyal medya hesabında paylaştığı video ile açıklayan Karahan
"Videoyu 3. kere paylaşıyorum. Instagram sağolsun t yapay zekası ile benim kaydımı tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırıp yayından kaldırıyor, itiraz ediyorum ve 1 hafta 10 gün sonra videom geri geliyor. Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim"
dedi.
#Murat Karahan
#yapay zeka
#Luciano Pavarotti
11 saat önce