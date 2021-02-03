Hayat Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

59 yaşındaki ünlü türkücü Mahmut Tuncer'den korkutan bir haber geldi. Mahmut Tuncer, dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu merak edilen türkücünün eşi Işıl Tuncer, Mahmut Tuncer'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Tuncer hastanelik oldu.
Mahmut Tuncer hastanelik oldu.

Mahmut Tuncer önceki akşam omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

"NAZAR DEĞDİ"

  • Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

Mahmut Tuncer yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
OYNAT 00:28
Mahmut Tuncer yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Usta sanatçı Mahmut Tuncer (59) yüksek tansiyon şikayetiyle dün gece hastaneye kaldırıldı. Mahmut Tuncer, dün gece omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Mahmut Tuncer, gece de tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü. Sabaha kadar hastanede kalan Mahmut Tuncer taburcu edildi.


"BİR BAKMIŞSIN TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.

Mahmut Tuncer.

"Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

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