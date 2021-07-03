Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu Mezarlığının içindeki Zincirlikuyu Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini maalesef kaybettik." dedi.

Kartal Tibet'in iyi bir tiyatrocu, sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı olarak örnek bir karakter olduğunu dile getiren Ersoy, "Bundan sonra bize düşen sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için bakanlık olarak ailesiyle birlikte elimizden geleni yapmak." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, "Örnek sanatçılarımızı maalesef yıllar geçtikçe birer birer kaybediyoruz, önemli olan onların anısını yaşatarak yeni sanatçıları sanat dünyamıza kazandırmak. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyoruz. Bugün kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Sonrasında da ailesiyle görüşüp anısını yaşatmak için bize düşen onların planladıkları şeyler varsa biz de bakanlık olarak elimizden gelen desteği gösteririz." değerlendirmesini yaptı.

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"Tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar"

Cenazeye katılan Orhan Gencebay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kartal Tibet'in tarihi sinemayla öğreten önemli isimlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii onu anınca Sezgin Burak'ı, Suat Yalaz'ı da anmadan geçmek olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tarihimizi, tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak onlar tabii ki. Nur içinde yatsınlar. Allah gani gani rahmet eylesin."

Hülya Koçyiğit ise sanatçıya gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ederek, "Türk halkı onu çok sevdi. Sadece aktör olarak değil, yönetmenlik yaptığı filmlerle de." diye konuştu.

Sanatçıların her zaman anılması gerektiğinin altını çizen Koçyiğit, "Tabii ki eserleriyle anılmalı, onun da bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet Aydın ile ailesinden Ali Göktan, Şahika Ataç, Burç Tibet, Ceylan Saltuk, Civan Canova'nın yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları da katıldı.

Törenin ardından Kartal Tibet'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

HAYAT Yeşilçam bir çınarını daha kaybetti

FOTOĞRAF 26 Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ünlüler de Twitter'dan mesajlarını paylaştı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filmde başrolü üstelenerek sanat dünyasıyla tanışan Tibet, Tarkan karakteri ile bütünleşmişti. KARTAL TİBET KİMDİR? <br> <br> Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı. Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı. Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor. ALDIĞI ÖDÜLLER: <br> <br> 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü <br> <br> 2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü KARTAL TİBET'İN EŞİ GÜNDÜZ TİBET KİMDİR? KARTAL TİBET'İN ÇOCUKLARI KİMLER? <br> <br> Hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından meslektaşları ve sevenleri birçok mesaj yayınlarken usta oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Kartal Tibet ve Gündüz Tibet 1963’te nikah masasına oturdu. Bir röportajında 1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965’te sinema oyunculuğuna başladım. diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti. Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma ünlü oyuncu Civan Canavo adlı oğlu var. Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var. <br> <br> KARTAL TİBET'İN OĞLU KANAT TİBET KİMDİR? <br> <br> “Tarkan” filmlerinde, Kartal Tibet’in çocukluğunu canlandırarak kamera karşısına geçen oğlu Kanat Tibet ise 1964 yılında dünyaya geldi. 55 yaşındaki kameralardan uzak bir hayat süren Kanat Tibet, yıllardır Amerika’da yaşıyor. Kumru Tibet KARTAL TİBET FİLMLERİ <br> <br> Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan Hıçkırık (1965) Serseri Aşık (1965) - Doktor Kartal Tibet Ölmeyen Aşk (1966) - Ali Çalıkuşu (1966) - Kamuran Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan Kanunsuz Yol (1966) Yiğit Kanı (1966) Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966) Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi Ölüm Temizler (1966) Sabu Kahraman Korsan (1972) Vukuat Var (1972) - Muzaffer Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf Aşk Mahkumu (1973) - Orhan Düşman (1973) - Murat Sığıntı (1974) - Kemal Demir Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet Gaddar (1974) - Doktor Kemal Ölüm Tarlası (1974) Curcuna (1975) - Bülent Annem Annem (1980) Mutlu Ol Yeter (1981) Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Gırgıriye (1981) Davaro (1981) İffet (1982) Gözüm Gibi Sevdim (1982) Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut İnsan Bir Kere Ölür (1966) Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan Arzunun Bedeli (1966) Siyah Gül (1966) Damgalı Kadın (1966) Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill Bitirim Kardeşler (1973) - Veli Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet Kaderim Kanla Yazıldı (1973) Kabadayının Sonu (1973) Şeytanın Kurbanları (1973) YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLER <br> <br> Tosun Paşa (1976) Cennetin Çocukları (1977) Sultan (1978) Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) Şark Bülbülü (1979) Umudumuz Şaban (1979) Zübük (1980) Sevgi Dünyası (1980) Gol Kralı (1980) Annem Annem (1980) Mutlu Ol Yeter (1981) Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Gırgıriye (1981) Davaro (1981) İffet (1982) Gözüm Gibi Sevdim (1982) Doktor Civanım (1982) Baş Belası (1982) Şalvar Davası (1983) En Büyük Şaban (1983) Çarıklı Milyoner (1983) Aile Kadını (1983) Şabaniye (1984) Bir Sevgi İstiyorum (1984) Ortadirek Şaban (1984) Sosyete Şaban (1985) Şendul Şaban (1985) Şaban Pabucu Yarım (1985) Keriz (1985) Gurbetçi Şaban (1985) Katma Değer Şaban (1985) Milyarder (1986) Yaygara 86 (1986) Deli Deli Küpeli (1986) Japon İşi (1987) Arkadaşım ve Ben (1987) Aile Pansiyonu (1987) Öğretmen (1988) Uyanık Gazeteci (1988) Sevimli Hırsız (1988) Deniz Yıldızı (1988) İnatçı (1988) Samanyolu (1989) Talih Kuşu (1989) Gülen Adam (1989) Koltuk Belası (1990) Duygu Çemberi (1990) Kızlar Yurdu (1992) Tanrı Misafiri (1993) Süper Baba (1993) Bizim Aile (1995) Yasemince (1997) Ah Bir Zengin Olsam (1999) Demir Leblebi (1999) Keloğlan-Süperoğlan (2000) Sınır (2000) Borsa (2000) Karate Can (2001) Şıh Senem (2003) Hababam Sınıfı Merhaba (2003) Ağa Kızı (2004) AB'nin Yolları Taştan (2005) Emret Komutanım (2005) Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006) Zoraki Koca (2007) Hayat Güzeldir (2008) Kartal Tibet'in vefat haberi yasa boğdu: Kartal Tibet kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet hayatını kaybetti. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu. Yönetmenliği, senaristliği ve oyunculuğu ile Yeşilçam'a damga vuran Kartal Tibet'in ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki kariyeri başarılarla dolu Kartal Tibet kimdir, Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı, Kartal Tibet kaç yaşındaydı? Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kartal Tibet'in eşi ve çocukları kimler? İşte Kartal Tibet'in hayatı, kariyeri ve ailesi hakkında tüm merak edilenler...

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