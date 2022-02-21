Üsküdar Kitap Fuarı'nda Yusuf Kaplan mesaisi: İmza sırası fuar kapandıktan saatler sonra son buldu Üsküdar Kitap Fuarı'nın dünkü konuklarından biri Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dı. Söyleşi ve ardından kitap imzalama etkinliklerini gerçekleştiren Yusuf Kaplan'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi salonunun tamamının dolması ve misafirlerin bir kısmının da ayakta kalmasının yanında, uzun imza sırası dolayısıyla Kaplan, fuar kapılarını kapattıktan sonra da saatlerce kitap imzalamaya devam etti. Katılımcılar etkinliğin ardından, fuarda yaşanan 'Yusuf Kaplan yoğunluğu' hakkında sosyal medyadan paylaşımlarda bulundular.

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