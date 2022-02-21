Hayat Üsküdar Kitap Fuarında Yusuf Kaplan mesaisi İmza sırası fuar kapandıktan saatler sonra son buldu
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Üsküdar Kitap Fuarı'nda Yusuf Kaplan mesaisi: İmza sırası fuar kapandıktan saatler sonra son buldu

Üsküdar Kitap Fuarı'nın dünkü konuklarından biri Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dı. Söyleşi ve ardından kitap imzalama etkinliklerini gerçekleştiren Yusuf Kaplan'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi salonunun tamamının dolması ve misafirlerin bir kısmının da ayakta kalmasının yanında, uzun imza sırası dolayısıyla Kaplan, fuar kapılarını kapattıktan sonra da saatlerce kitap imzalamaya devam etti. Katılımcılar etkinliğin ardından, fuarda yaşanan 'Yusuf Kaplan yoğunluğu' hakkında sosyal medyadan paylaşımlarda bulundular.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Kitap Fuarında Yusuf Kaplan mesaisi: İmza sırası fuar kapandıktan saatler sonra son buldu
Yusuf Kaplan

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Üsküdar Kitap Fuarı dün Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ı ağırladı. Fuarda söyleşi ve kitap imzalama etkinliklerini gerçekleştiren Kaplan, büyük kısmını gençlerin oluşturduğu katılımcılardan çok yoğun ilgi gördü.

FUAR KAPANDIKTAN SONRA DA İMZAYA DEVAM

  • Kişi kapasitesi 750 olan salonun tamamı Yusuf Kaplan'ın söyleşisi sırasında doldu ve katılımcıların bir kısmı ayakta kaldı. Ardından gerçekleşen kitap imzalama etkinliğinde ise benzerine az rastlanacak bir olay yaşandı. Fuar kapılarını kapattı ancak imza sırası bitmediği için Yusuf Kaplan saatlerce kitap imzalamaya devam etti.

Fuara giderek bu durumlara şahit olan misafirler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar:

"BİR KEZ BİLE 'OF' DEMEDİ"

750 KİŞİLİK SALONDA AYAKTA KALANLAR OLDU

"BEKLEMENİN EN GÜZELİYDİ"

"SAATLER SÜREN 'ÇİLE'SİNE ŞAHİT OLDUK"

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