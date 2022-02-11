Hayat Üsküpte yaşayan Neriman amca Türkiyenin hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi?
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Üsküp’te yaşayan Neriman amca: Türkiye’nin hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi?

Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer, YouTube’daki MyMecra kanalı için Üsküp'te çekim yaparken kendisi ile sohbet eden Üsküplü Neriman amcanın Türkiye'ye olan sevdası ve yorumları dikkat çekti. Neriman amca, ''Ben şaşıp kalıyorum. İnanın bunu candan söylüyorum, Türkiye'nin içinde o kadar Müslüman düşmanı, o kadar Türk düşmanı var ki, nasıl olur böyle? Görmüyorlar mı Türkiye'nin şu anki durumunu. Türkiye'nin dünyada hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi? Yoksa görmemek mi istiyorlar?'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküp’te yaşayan Neriman amca: Türkiye’nin hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi?
Serdar Tuncer ve Üsküplü Neriman amcanın sohbeti MyMecra kanalında yayınlandı.

Üsküp'te çekimler esnasında Serdar Tuncer'in yanına gelen Üsküplü Neriman amca, Türkiye'ye özlemini dile getirdi.

  • ''Ben neler gördüm o zamanlar. O Türkiye'yi görseler, biraz gözlerini açsalar şimdiki Türkiye ile kıyaslasalar nasıl memnun olmazlar?'' diyen 74 yaşındaki Üsküplü Neriman amca, ''O kadar mı Müslüman düşmanı, o kadar mı Türk düşmanı var Türkiye'de'' diye konuştu.

TÜRKİYE OLMAZSA DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARIN 'VAY HALİNE'

74 yaşındaki Üsküplü Neriman amca konuşmasına şöyle devam etti:

''Benim için Türkiye, Türkiye'den başka hiç bir şey görmüyorum bu dünyada. Öyle görüyorum Türkiye'yi. 20 küsur sene evvel burası bambaşka değişti. En azından bizim güvenlik açısından. Kendimizi o kadar güvende hissediyoruz burada ki burada doğduk, büyük, dedelerimiz ama devamlı burada bir tereddüt vardı. Acaba gavurluk, Müslümanlara haksızlık falan derken. Ama AK Parti'nin gelişinden beri burada kendimizi Türkiye'den bile daha rahat hissediyoruz.

BUNLAR GÖRMÜYOR MU YOKSA KÖRLER Mİ?

Ben şaşıp kalıyorum. Türkiye'nin içinde, reklam olmasın diye inanın bunu candan söylüyorum. O kadar Müslüman düşmanı, o kadar Türk düşmanı var ki, görmüyorlar mı Türkiye'nin şu anki durumunu? Türkiye'nin dünyada hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi? Yoksa görmemek mi istiyorlar? Anlayamıyorum yani ben. Bu ülke neredeydi? Benim Türkiye'ye ilk gidişim 1965'deydi. 57 sene öncesi gidişim Türkiye'ye. Yaşım 18'lerdeydi o zamanlar, şimdi 75 yaşındayım. Ben neler gördüm o zamanlar. O Türkiye'yi görseler, biraz gözlerini açsalar şimdiki Türkiye ile kıyaslasalar nasıl memnun olmazlar? Nasıl 'illa bu olmasın' derler. O kadar mı Müslüman düşmanı, o kadar mı Türk düşmanı var Türkiye'de.

BÜTÜN DUALARIM SİZİNLE

İki sene oldu Türkiye'ye gidemedim. Yoksa 3-4 ayda gidiyorum. Dualarım her daim sizinle. Türkiye olmasa 'vay halimize' Bunu açık söylüyorum. Türkiye olmazsa Dünyadaki Müslümanların 'vay haline'. Dünyadaki Müslümanlara sahip çıkan tek bir ülke var o da Türkiye.

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