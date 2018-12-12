Usta oyuncu Cihat Tamer'den Emrah'a ilginç sözler​

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in Emrah için " Oyunculukla alakası yok" demesi ikili arasında karşılıklı atışmalara neden olmuştu. Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır" demiş, Cihat Tamer de"Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Cihat Tamer konunun tekrar açılması üzerine, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

HAYAT Çaresiz kalan baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor

HAYAT Duruşmaya gelmeyen Ebru Gündeş'e son uyarı

HAYAT Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe