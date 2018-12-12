Hayat Usta oyuncu Cihat Tamerden Emraha ilginç sözler
AKTÜEL

Usta oyuncu Cihat Tamer'den Emrah'a ilginç sözler​

Usta oyuncu Cihat Tamer'den Emrah'a ilginç sözler

Oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasında yaşanan oyunculuk tartışmasında sarf edilen sözler gerginliğe sebep olmuştu. Emrah'ın oyunculuğunu beğenmeyen Cihat Tamer'e cevap gecikmedi. Emrah, "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır" derken, usta oyuncu ise son olarak, "Onun babasını oynamayı kabul etmedim. Kuyruk acısı olabilir" sözlerini sarf etti.

Diğer
Emrah ve Cihat Tamer.
Emrah ve Cihat Tamer.

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in Emrah için " Oyunculukla alakası yok" demesi ikili arasında karşılıklı atışmalara neden olmuştu. Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır" demiş, Cihat Tamer de"Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Cihat Tamer konunun tekrar açılması üzerine, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

Çaresiz kalan baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor
HAYAT
Çaresiz kalan baba çocuklarını tabut yakarak ısıtıyor

Duruşmaya gelmeyen Ebru Gündeş'e son uyarı
HAYAT
Duruşmaya gelmeyen Ebru Gündeş'e son uyarı

Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe
HAYAT
Müslüm filminden dudak uçuklatan gişe


/**/
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları
Fazla uyuyun para verelim

Fazla uyuyun para verelim

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.