Uzmanı Uyardı: Kış aylarında çocuklarda öksürüğe dikkat

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Kavas, çocuklarda görülen öksürük şikayetlerinin nedenlerini ve tedavi için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini anlattı. Dr. Kavas, kış mevsimi ile beraber kendini gösteren öksürüğün nedenlerini şöyle sıraladı:





• Kış aylarının gelmesiyle beraber enfeksiyon hastalıklarında artış yaşanıyor.

• Ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve yorgunluk en yaygın şikayetler arasında yer alıyor.





Özellikle çocuklarda görülen öksürük, ebeveynleri endişelendiriyor. Öksürük, aslında vücudun solunum yollarına gelen yabancı maddeler, balgam, iltihap veya akıntı gibi tehditlere karşı koruma mekanizması olarak ortaya çıkan bir tepkidir. Öksürüğü durdurmak yerine, öksürüğe neden olan faktörleri ortadan kaldırmak, uygun tedavi yaklaşımıdır.

Dr. Kavas, "Çocuklarda nezle, burun tıkanıklığı gibi hafif durumlardan grip, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolu enfeksiyonları öksürüğe neden olabilir. Bunun yanı sıra yabancı cisimler, alerji, sigara, reflü, kistik fibrozis, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açabilir. Öksürüğün nitelikleri, teşhiste önemli bir ipucu sağlar. Havlama tarzında bir öksürük, krup hastalığını düşündürebilirken, iç çekme şeklinde bir öksürük boğmaca için şüphelendirici olabilir. Hırıltı eşlik ediyorsa astım veya bronşit düşünülebilir. Ani başlayan öksürük ve morarma, yabancı cismin solunum yoluna kaçtığını akla getirebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürükler genellikle gece artış gösterebilir. Öksürük, öğürme ve kusmaya da yol açabilir" şeklinde konuştu.

Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Öksürüğün nasıl geçeceği konusunda bilgi veren Pediatrist Dr. Recep Kavas, "Genel durumu iyi olan, ateşi ve solunum sıkıntısı olmayan çocuklar evde takip edilebilir. Bu durumlarda en etkili öksürük tedavisi sıcak su içmektir. Bol miktarda su ve sıvı alımı, çocuğun boğazını yumuşatarak rahatlama sağlar. Burun tıkanıklığı varsa, serum fizyolojik kullanarak açılabilir. Ayrıca, hava kuruluğu da öksürüğe neden olabileceğinden, uygun nem seviyesini sağlamak için su buharından faydalanabilirsiniz. Evdeki nem seviyesini yüzde 50 düzeyinde tutmak, çocuklarınızın öksürük sorununu azaltacaktır.



