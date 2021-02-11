Uzmanlar İzmir'in sel felaketini yorumladı: Yanlış yapılaşma ve yeşil alan eksikliği yüzünden su toprakla buluşamıyor

İzmir'de geçen hafta yaşanan sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarca ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı, çok sayıda hayvan telef oldu. Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Ethem Tatar, sel felaketinin en önemli nedeni olarak yanlış yapılaşmayı gösterdi. Yaşanan felaketin diğer nedenlerini ise şöyle anlattı:

"İzmir'in en büyük problemi, yapılaşmadan kaynaklanıyor. İzmir'de binalar 'bitişik nizam' adı verilen yapılaşma sistemiyle inşa ediliyor. Yani binalar, tren vagonu gibi birbirine bitişik. Mahalleler birbirine bitişik. İzmir'e yağan yağmur, toprak bulamadığı için yollardan akarak, kotu düşük olan binalara, iş yerlerine yöneliyor. Şehrin yapılaşması 'blok nizam' olsaydı, bu kadar sıkıntı yaşanmayacaktı. 'Blok nizam' olarak adlandırılan bu yapılaşmada, binaların arasının altışar metre açık olması gerekiyor. Yağan yağmur da bu aradaki açık mesafeden akıyor."

İzmir'de gecekondu sayısının da çok olduğunu hatırlatan Tatar, "Bu gecekonduların düzenlenmesi lazım. Kentte sırt sırta yapılmış gecekondu bölgelerine iyileştirilme yapılması gerekiyor” dedi.

GÜNDEM İzmir'de nehir taştı evleri su bastı

'SU TOPRAKLA BULUŞAMIYOR'

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ise kentte yeşil alanların azalmasının sele sebep olduğunu ifade etti. Kınay, suyun toprakla buluşamadığını hatırlatarak, “Kentteki yanlış yapılaşma sel felaketinin en önemli nedeni. Yeşil alanların kaybı ve ormansızlaşma gibi faktörler afete ve sele dönüşüyor. İhtiyaç duyulan araziler üzerinde yanlış kentleşme politikaları uygulandı. Alt yapı eksiklikleriyle birleşince, deniz ve toprakla buluşamayan suyun, sele dönüştüğünü görüyoruz" dedi.

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İzmir'de sel felaketinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi veren Kınay, "Arazinin sağlıklı kullanılmalı. Yeşil alan, tarım alanlarımızın ile su kaynaklarımızı korunmalıyız. Bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kalite ve miktarının korunması çok önemli. Elbette kentleşme, sanayi ve madencilik gibi faaliyetleri olacak; ancak bunların olumsuz bir duruma dönüşmemesi için doğru mühendislik planlamaları yapılmalı" diye konuştu.



FOTOĞRAF 18 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir için yapılan gök gürültü ve sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde bugün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı. Sağanak yağış nedeniye evinin giriş kısmı su altında kalan mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde ben su baskınına maruz kaldım, kendim suyu boşalttım belim ağrıdı. Şu an motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi, İzmir Belediyesi itfaiye ekipleri oraya geldi, daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde su baskını var, yetişemedi. Itfaiye de haklı, bizde haklıyız. Su sesi geldiğini duyunca dışarıya baktım, içerinin su dolduğunu farkettim. Eşyalarımızda zarar yok, sadece aşağısı su aldı.” dedi. Öte Yandan, İzmir Valiliği sağanak yağış öncesi uyarıda bulundu. Sosyal medya aracılığıyla yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz. Yağış sonrası İzmir'de değişmeyen görüntü: Evleri ve otoparkları su bastı İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı. Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.



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