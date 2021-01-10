Hayat Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti Kısıtlamalar kalkabilir, okullar ve küçük işletmeler açılabilir
AKTÜEL

​Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkabilir, okullar ve küçük işletmeler açılabilir

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkabilir, okullar ve küçük işletmeler açılabilir

Kalabalık ve hastalığın yoğun geçtiği yerlerdeki antikor seviyelerini değerlendiren uzmanlar, Türkiye'de bölgesel anlamda normalleşme aşamasına geçilmesini öneriyor. İlk yer olarak İstanbul'u işaret eden uzmanlar, bu ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceğini, okulların ve küçük işletmelerin açılabileceğini düşünüyor.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Pandemi, uzmanları ikiye böldü. Normal hayat için adımların atılması gerektiğini belirten kimi uzmanlara göre, Türkiye sürü bağışıklığına doğru gidiyor. Ülkenin kalabalık yerlerinde bağışıklığın, salgının hızını kesme düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK %50-60'I BULMUŞ OLABİLİR

Kalabalık ve hastalığın çok geçirildiği yerlerde, kişilerdeki antikor düzeyine bakarak "bölgesel" anlamda normalleşme aşamasına geçilmesi öneriliyor. İlk yer olarak da İstanbul'a işaret ediliyor. Özellikle toplu taşıma kullanan grupta bir an önce antikor düzeyine bakılması tavsiye ediliyor. Hastalığı geçirenler baz alındığında toplumsal bağışıklığın %50-60'ı bulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Eminönü

Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları düşmeye devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları düşmeye devam ediyor

"KAFE VE RESTORANLAR KADEMELİ OLARAK AÇILMALI"

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu ayın ortasından itibaren normalleşme adımları atılmasını savunan uzmanlar, ayın sonundan itibaren kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

UZMANLARIN BİR KISMI İSE "HENÜZ ERKEN" DİYOR"

Henüz erken" diyen kimi uzmanlar ise, vakalar düşse de normalleşme için yeterli olmadığında hemfikir. Hastalığı geçirmiş olan çoğu kişide yeteri kadar antikor tespit edilmediği, antikora sahip olanlarda ise koruyucu sürenin tam olarak bilinmediği kaydediliyor. Uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.


Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
Abone Ol Google News
Normalleşme yakın

'Normalleşme yakın'

Uzmanlar, kısıtlamalara ay sonu veda edebileceğimizi söyledi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Kongre baskınının sembolü olmuştu.
Mutluluğun karesi

Mutluluğun karesi

Eşyasız, elektriksiz yaşayan evsize hediye edilen konteyner ev mutluluktan ağlattı.
Böyle şeyler Çin'de olur

Böyle şeyler Çin'de olur

​ABD'nin eski BM elçisinden Trump'ın engellenmesine tepki.
Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

​Güney Afrika Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye demokrasi mesajı.
Döviz mevduatı eridi

Döviz mevduatı eridi

​Değer kaybının sürmesi bekleniyor.

Yatacak yeriniz yok

Yatacak yeriniz yok

​Suriyeli diye mezar yeri vermediler.

Kral sahnede

Kral sahnede

​Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı.
Bugün bizim günümüz

Bugün bizim günümüz

​10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.
Erdoğan'dan Boğaziçi yorumu

Erdoğan'dan Boğaziçi yorumu

Bu filmi 18 yıldır yüzlerce kez seyrettik.
Trump’a dijital darbe

Trump’a dijital darbe

Sosyal medya devleri cadı avı başlattı.
AB'ye ayrıcalık

AB'ye ayrıcalık

​Halk WhatsApp'ı tahttan indirdi.
Dört oyuncuyu açıkladı

Dört oyuncuyu açıkladı

Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları söyledi.
Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

​Sarı kırmızılılar sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
Diyalog için hazırız

Diyalog için hazırız

​Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye iyi niyet hamlesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.