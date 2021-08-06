Hayat Uzun süredir gündemde olmayan isimlerden sözde bildiri Aralarında gerilla annesini oynamak isteyen de var teröriste terörist diyemeyen de
AKTÜEL

Uzun süredir gündemde olmayan isimlerden sözde bildiri: Aralarında gerilla annesini oynamak isteyen de var teröriste 'terörist' diyemeyen de

Aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu ve kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' ismi takan topluluk, Türkiye aleyhine sözde bir bildiri yayınladı. Uzun süredir ürettikleri işlerle gündeme gelemeyen grupta, 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' diyen Füsun Demirel'den, Türk milletine hakaret eden Mine Kırıkkanat'a birçok isim var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun süredir gündemde olmayan isimlerden sözde bildiri: Aralarında gerilla annesini oynamak isteyen de var teröriste terörist diyemeyen de​
Müjdat Gezen, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Mine Kırıkkanat, Zülfi Livaneli ve Zeynep Oral

Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' ismi takan bir grup medyatik isim sözde bir bildiriyle gündeme geldiler. Uzun süredir ürettikleri işlerle konuşulamayan bu isimler bildiride Türkiye aleyhine ifadeler kullandı.

'Ülkemiz için kaygılıyız' iddiasında bulunan grupta şu isimler var:

- 'Gerilla annesini oynamak istiyorum diyen Füsun Demirel.

Füsun Demirel
Füsun Demirel

- Türk milletine daha önce, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek'' ifadelerini kullanarak hakaret eden Mine Kırıkkanat.

Mine Kırıkkanat
Mine Kırıkkanat

- FETÖ'ye 'FETÖ' diyemeyen Zülfi Livaneli.

Zülfi Livaneli
Zülfi Livaneli

- 'Sabiha Gökçen' yalanıyla gündeme gelen eleştirilince de halka 'çomar' diyen Levent Üzümcü.

Levent Üzümcü
Levent Üzümcü

- Halk Tv'de darbeye çağrıda bulunarak halkı galeyana getirmeye çalışan Müjdat Gezen.

Müjdat Gezen
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