Uzun süredir gündemde olmayan isimlerden sözde bildiri: Aralarında gerilla annesini oynamak isteyen de var teröriste 'terörist' diyemeyen de

Kendilerine 'Sanatçılar Girişimi' ismi takan bir grup medyatik isim sözde bir bildiriyle gündeme geldiler. Uzun süredir ürettikleri işlerle konuşulamayan bu isimler bildiride Türkiye aleyhine ifadeler kullandı.
'Ülkemiz için kaygılıyız' iddiasında bulunan grupta şu isimler var:
- 'Gerilla annesini oynamak istiyorum diyen Füsun Demirel.
- Türk milletine daha önce, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek'' ifadelerini kullanarak hakaret eden Mine Kırıkkanat.
- FETÖ'ye 'FETÖ' diyemeyen Zülfi Livaneli.
- 'Sabiha Gökçen' yalanıyla gündeme gelen eleştirilince de halka 'çomar' diyen Levent Üzümcü.
- Halk Tv'de darbeye çağrıda bulunarak halkı galeyana getirmeye çalışan Müjdat Gezen.