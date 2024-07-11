Uzundere'de heyelan: Evler toprak ve kaya parçaları ile doldu

Dağdan kopan dev kayalar bölgedeki ev ve iş yerlerine zarar verdi
Erzurum'un Uzundere ilçesinde heyelan nedeniyle evinde hasar oluşan vatandaş tedbir alınmasını istedi.
Uzundere ilçesi sanayi bölgesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan heyelanda dağdan kopan dev kayalar bölgede bulunan ev ve iş yerlerine zarar vermişti.
Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından bölgede yaşanan heyelan nedeniyle evi toprak ve kaya parçalarıyla dolan vatandaş yetkililerden acil olarak tedbir alınmasını istedi.
Evinin pencerelerinden içeriye çamur dolduğunu söyleyen ev sahibi Onur Çolak, aylardır korku içerisinde yaşadıklarını söyledi.
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2 saat önce