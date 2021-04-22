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Hayat Vaka sayısı umurlarında değil Sana ne benim maskemden?
AKTÜEL TÜRKİYE

Vaka sayısı umurlarında değil: 'Sana ne benim maskemden?'​

Vaka sayısı umurlarında değil: 'Sana ne benim maskemden?'

Kocaeli’de 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçlarını görmek isteyen vatandaşlar, semt pazarlarında adım atacak yer bırakmadı. Pazar alanında maske takmadan gezen bir kişi ise kendisini uyaran bir başka vatandaşa, "Sana ne benim maskemden?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Vaka sayısı umurlarında değil: Sana ne benim maskemden?​
Semt pazarları koronavirüse rağmen kalabalık.

İzmit ilçesinde kurulan semt pazarları, 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışverişe çıkan vatandaşların yoğun ilgisi sonrası tıka basa doldu. Alışveriş yapmak için gelen vatandaşların adım atacak yer bırakmadığı pazar alanında, eksiklerini almaya çalışan vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Pazar alanında maske takmadan gezen bir kişi ise kendisini uyaran bir başka vatandaşa "Sana ne benim maskemden?" diyerek tepki gösterdi. İlgiden memnun kalan pazarcı esnafı da marketlerin açık olup, pazarların kapalı kalmasına tepki gösterdi.

VATANDAŞ YASAKLARIN ARTMASINI İSTİYOR

Pazara alışveriş yapmaya gelen Hatice Korhan isimli vatandaş yoğunluğun sebebinin 3 günlük sokağa çıkma yasağından kaynaklandığını belirterek, "Pazarın kalabalığı tabi 3 gün yasak olmasından dolayı. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Yasaklar çoğalsın hastalık azalsın. Şu virüsten dolayı herkes zor durumda yani hastaneler dolu. Aslında çıkmamamız gerekiyor ama mecburiyetten çıkıyoruz, hayat da devam ediyor bir şey yemeden de olmuyor. 5 den sonra daha da kalabalık olacak burası 5 ile 7 arası. Çalışan kesim var 4 de işten çıkacak, fabrikada çalışanlar mecbur ihtiyaçlarını karşılamak için gelecekler. Sadece burası değil marketler de aynı vaziyette. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Fazla kişilerle muhatap olmuyoruz. Temizlik hak götüre. Maskelere bakıyorum herkes duyarlı" dedi.

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'SANA NE BENİM MASKEMDEN'

Bir vatandaşın maskesiz olduğunu gören Korhan, ’Hani masken nerede?’ diyerek tepki gösterdi. Maske takmayan kişi ise Korhan’a, ’sana ne benim maskemden?’ diyerek kendisini savundu. Korhan, "Sana ne değil. Herkes için geçerli. Ne demek sana ne bana ne var mı? Yoğun bakımlarda hastanelerde hasta alınmıyor yani milleti bahçelere yatıracaklar artık o vaziyette hastaneler. İşte biz bunun için kaybediyoruz Türk Milleti olarak" diye konuştu.

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KISITLAMA NEDENİYLE YOĞUNLUK ARTTI

Pazardaki yoğunluğun, uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından ve marketlerin pahalı olmasından kaynaklandığını kaydeden pazarcı esnafı Recep Öktem, şu ifadeleri kullandı:

  • "Şu anda bizim çok hoşumuza giden bir şey var. 3 müşteriden, 2 müşteriye mal veriyoruz. Etiketlerimiz düşük. Yarın, öbür gün ve sonraki gün yani cuma, cumartesi, pazar kapalıyız. Kapalı olduğumuzdan dolayı bu malları depolarımızda çürütme şansımız yok. Akşam vatandaşlar biliyor. Örneğin 3 kilosunu 10 liraya veriyoruz. Mallar depomuzda çürüyeceği için biz bunu çöpe atmayalım vatandaşa satalım diyoruz"

MARKETLER AÇIK PAZARLAR KAPALI

Pazar esnafı olarak marketlerin açık olduğu günler pazarların kapalı kalmasından rahatsız olduklarını belirten Öktem, "Ürünlerimiz bugün market fiyatlarına nazaran yarı yarıya. Aynı ürünleri marketçiler de alıyor aynı paralara. Marketçilerin yaptıkları tek şey sadece kredi kartı ile alışveriş yapmak. Bizde de kredi kartı ile çekimler var. Bu pazarda 10-15 tane pos cihazı var ama 2 veya 3 tane müşteri kullandı. Seçme ürün alıyoruz. Bizim derdimiz marketlerin açık olduğu zaman bizim kapalı olmamız. Bu bizim canımızı yakıyor. Pazarcılar olarak bizim canımız yanıyor. Biz vergimizi de ödüyoruz, stopajlarımızı da ödüyoruz her türlü şeylerimizi de ödüyoruz ama gel gelelim bugün bu yoğunluğun sebebi hiçbir zaman biz değiliz, halkta değil. Halk da bundan dolayı haklı. ’Ben 3 gün evdeyim kardeşim ne yapacağım? 3 kilo domates alacağıma 5 kilo alacağım’ deyip pazara geliyorlar. Akşam saat 17.00’dan sonra burada 10-15 müşteri kalır. 17.00’dan sonra marketlerde yoğunlaşır. Marketlerde kapalı alan, bizde açık alan. Ben halka sesleniyorum. Hiçbir politik cevap vermiyorum, hiç kimseye bir gönderme yapmıyorum. Sadece pazarlarımızı bırakmayın, bizleri bırakmayın" dedi.

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