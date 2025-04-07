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Van kedileri 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van kedileri 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

13:257/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
AA
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Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki merkezde, kentin önemli değerlerinden Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kediler çok tatlı

Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, birinci parti doğumların başlamasıyla 11 Van kedisi, 37 yavru dünyaya getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya gazetecilere, merkezlerinde özenle baktıkları gebe kedilerin doğum yapmaya başladığını söyledi.

Bebek kedi

Bu yılın ilk yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Şu an 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi. Doğumlar yıl boyu üç parti şeklinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50'si tamamlandı. Yıl sonuna kadar daha fazla yavru elde etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz. Yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Bakımlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamının tecrübesi bulunuyor. Yavru kedilerin enfeksiyon kapmaması, kayıpların yaşanmaması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz."

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Melek Çimendere ise kediler için oluşturulan ortamı beğendiklerini dile getirdi. Kedilerin cana yakın olduğunu ifade eden Çimendere, "Kediler çok güzel ve bakımlı. Gözleri çok güzel. Daha önce Van kedisi görmemiştim. Güzel bir deneyim oldu benim için." dedi.



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