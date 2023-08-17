Van'da şehit asker için tören düzenlendi

Valilik sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, şehit Güngör için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.