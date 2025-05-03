Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
"Vanya Dayı" izleyiciyle buluştu

"Vanya Dayı" izleyiciyle buluştu

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
13:293/05/2025, السبت
G: 3/05/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vanya Dayı
Vanya Dayı

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Vanya Dayı" dün akşam prömiyer yaptı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (DT) yeni oyunu "Vanya Dayı" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Ünlü Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı iki perdelik oyunun yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstlendi. Johannes Von Guenther'in Almancaya çevirdiği, Behçet Necatigil'in dilimize kazandırdığı oyun 2 saat 45 dakika sürdü. Oyun bugün 15.00'te Üsküdar Tekel Sahnesi'nden yeniden sahnelenecek.

Küçük hayatların büyük acıları

Çehov’un eserinde trajedi, küçük ve gündelik hayal kırıklıklarını işliyor. İnsanların küçük hayatlarındaki büyük acılar anlatan eser, taşrada, sıradan ve sıkıcı bir malikanede boşa geçen hayatları, aşkın karşılıksızlığı ve yaşama dair anlamsızlık duygularını ele alıyor. Oyunun konusu şöyle: Vanya Dayı ve yeğeni Sonya, yıllarca çalışıp profesör Serebryakov’un malikanesini idare etmişlerdir. Profesör, genç ve güzel karısı Elena ile emekli olup malikaneye gelir. Profesör, malikaneyi satıp şehirde kendine rahat bir hayat kurmak ister. Bu karar, Vanya ve Sonya'nın hayallerini alt üst eder. Onlar tüm emeklerinin boşa gittiğini düşünür. Vanya, Elena’ya aşıktır ama Elena, doktor Astrov'a ilgi duyar. Sonya da Astrov'a aşıktır, ama Astrov Sonya’yı fark etmez. Herkes bir başkasını sever, ama kimse karşılık bulamaz.

Oyunculuklar dikkat çekiyor

İstanbul DT'nin usta oyuncularının rol aldığı oyunda, "Aleksandr Vladimiroviç Serebryakov" rolüne Kubilay Karslıoğlu, "Yelena Andreyevna" rolüne Dilara Demirdüzen, "Sofya Aleksandrovna" (Sonya) rolüne Doğa Yiğit, "Marya Vasilyevna Voyniçkaya" rolüne Şirin Ergüven Hamşioğlu, "İvan Petroviç Voyniçki" (Vanya) rolüne Süleyman Atanısev, "Mihail Lvoviç Astrov" rolüne Tolga Evren, "İlya İlyiç Telegin" rolüne Cem Cücenoğlu, "Marina" (Dadı) rolüne Ayşe Lebriz Berkem ve "Yefim" (Bekçi) rolüne Emekcan Kaşkal hayat veriyor. İki saat boyunca tüm sahiciliği ve profesyonelliğiyle sahne alan oyuncular, seyircinin dikkatini yaklaşık üç saat boyunca canlı tutuyor. Oyunun dekor kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Cem Yılmazer, müziklerinde ise Fırat Akarcalı imzası bulunuyor. Dans hareket düzeninde Tuğçe Tuna, kukla tasarımında ise Ayten Öğütçü'ye ismi yer alıyor.

İki prömiyer daha
İstanbul DT, repertuvarına bu ay iki yeni oyunu daha dahil edecek. Bunlardan ilki "Callback" 8 Mayıs Perşembe günü 18.00'de, "Gergedanlar" ise 16 Mayıs Cuma 20.00'de Üsküdar Stüdyo Sahne'de prömiyer yapacak. Oyun programının detayları için
ziyaret edebilirsiniz.





#Vanya Dayı oyunu
#İstanbul Devlet Tiyatrosu
#Mehmet Birkiye
#İstanbul DT
#tiyatro bileti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?