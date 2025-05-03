"Vanya Dayı" izleyiciyle buluştu

Çehov’un eserinde trajedi, küçük ve gündelik hayal kırıklıklarını işliyor. İnsanların küçük hayatlarındaki büyük acılar anlatan eser, taşrada, sıradan ve sıkıcı bir malikanede boşa geçen hayatları, aşkın karşılıksızlığı ve yaşama dair anlamsızlık duygularını ele alıyor. Oyunun konusu şöyle: Vanya Dayı ve yeğeni Sonya, yıllarca çalışıp profesör Serebryakov’un malikanesini idare etmişlerdir. Profesör, genç ve güzel karısı Elena ile emekli olup malikaneye gelir. Profesör, malikaneyi satıp şehirde kendine rahat bir hayat kurmak ister. Bu karar, Vanya ve Sonya'nın hayallerini alt üst eder. Onlar tüm emeklerinin boşa gittiğini düşünür. Vanya, Elena’ya aşıktır ama Elena, doktor Astrov'a ilgi duyar. Sonya da Astrov'a aşıktır, ama Astrov Sonya’yı fark etmez. Herkes bir başkasını sever, ama kimse karşılık bulamaz.