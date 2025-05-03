"Vanya Dayı" izleyiciyle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Vanya Dayı" dün akşam prömiyer yaptı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (DT) yeni oyunu "Vanya Dayı" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Ünlü Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı iki perdelik oyunun yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstlendi. Johannes Von Guenther'in Almancaya çevirdiği, Behçet Necatigil'in dilimize kazandırdığı oyun 2 saat 45 dakika sürdü. Oyun bugün 15.00'te Üsküdar Tekel Sahnesi'nden yeniden sahnelenecek.
Çehov’un eserinde trajedi, küçük ve gündelik hayal kırıklıklarını işliyor. İnsanların küçük hayatlarındaki büyük acılar anlatan eser, taşrada, sıradan ve sıkıcı bir malikanede boşa geçen hayatları, aşkın karşılıksızlığı ve yaşama dair anlamsızlık duygularını ele alıyor. Oyunun konusu şöyle: Vanya Dayı ve yeğeni Sonya, yıllarca çalışıp profesör Serebryakov’un malikanesini idare etmişlerdir. Profesör, genç ve güzel karısı Elena ile emekli olup malikaneye gelir. Profesör, malikaneyi satıp şehirde kendine rahat bir hayat kurmak ister. Bu karar, Vanya ve Sonya'nın hayallerini alt üst eder. Onlar tüm emeklerinin boşa gittiğini düşünür. Vanya, Elena’ya aşıktır ama Elena, doktor Astrov'a ilgi duyar. Sonya da Astrov'a aşıktır, ama Astrov Sonya’yı fark etmez. Herkes bir başkasını sever, ama kimse karşılık bulamaz.
İstanbul DT'nin usta oyuncularının rol aldığı oyunda, "Aleksandr Vladimiroviç Serebryakov" rolüne Kubilay Karslıoğlu, "Yelena Andreyevna" rolüne Dilara Demirdüzen, "Sofya Aleksandrovna" (Sonya) rolüne Doğa Yiğit, "Marya Vasilyevna Voyniçkaya" rolüne Şirin Ergüven Hamşioğlu, "İvan Petroviç Voyniçki" (Vanya) rolüne Süleyman Atanısev, "Mihail Lvoviç Astrov" rolüne Tolga Evren, "İlya İlyiç Telegin" rolüne Cem Cücenoğlu, "Marina" (Dadı) rolüne Ayşe Lebriz Berkem ve "Yefim" (Bekçi) rolüne Emekcan Kaşkal hayat veriyor. İki saat boyunca tüm sahiciliği ve profesyonelliğiyle sahne alan oyuncular, seyircinin dikkatini yaklaşık üç saat boyunca canlı tutuyor. Oyunun dekor kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Cem Yılmazer, müziklerinde ise Fırat Akarcalı imzası bulunuyor. Dans hareket düzeninde Tuğçe Tuna, kukla tasarımında ise Ayten Öğütçü'ye ismi yer alıyor.