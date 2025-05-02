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Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ilk temsil bu akşam

Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ilk temsil bu akşam

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
12:052/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İlk temsil İspanya'nın
İlk temsil İspanya'nın

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'da düzenlenen festivalin ilk temsili 20.00'de.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 25. kez düzenlediği "Karadeniz Tiyatro Festivali" bu akşam başlıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun yürüttüğü festivalin ilk temsili İspanya'dan Orthemis Orchestra'nın "Disconcerto"su olacak. Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesi'ndeki temsil 20.00'de perde açacak. 15 Mayıs'a kadar 42 temsil, beş farklı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak. Ülkemiz tiyatroları yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan 23 oyun sahne alacak. Festivale minikler hem oyunlar hem de atölyelerle dahil olacak. Trabzon DT Müdürü Ahmet Uzuner "Onlara eğlenirken öğrenme fırsatı sunan maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, geleneksel kültürümüzün mirası Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek" dedi. Festivelde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" başlığında çeşitli söyleşiler de düzenlenecek.

Karadeniz Tiyatro Festivali nedir
Festivalin ilki, 16 Mayıs 2000'de Karadeniz'e kıyısı olan altı ülke Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Ukrayna'nın katılımıyla yapıldı. 2006 itibariyle tüm dünya ülkeleri davet edilerek, festivalin kapsamı genişletildi. Bu sayede dünya çapındaki yönetmen ve oyun yazarlarıyla yapılan atölye çalışmaları, söyleşi, konferans ve sergilerle giderek zenginleşti. Ülkeler arasındaki barış, dostluk ve kardeşliğin geliştirilmesini sağlayan festival sanatseverleri, tiyatrosunu evrensel diliyle bir araya getiriyor. Festival programına ulaşmak için
ziyaret edebilirsiniz.


#25. Karadeniz Tiyatro Festivali
#Trabzon Devlet Tiyatroları
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
#Trabzon DT
#tiyatro festivali
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