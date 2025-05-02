Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ilk temsil bu akşam

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'da düzenlenen festivalin ilk temsili 20.00'de.
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 25. kez düzenlediği "Karadeniz Tiyatro Festivali" bu akşam başlıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun yürüttüğü festivalin ilk temsili İspanya'dan Orthemis Orchestra'nın "Disconcerto"su olacak. Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesi'ndeki temsil 20.00'de perde açacak. 15 Mayıs'a kadar 42 temsil, beş farklı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak. Ülkemiz tiyatroları yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan 23 oyun sahne alacak. Festivale minikler hem oyunlar hem de atölyelerle dahil olacak. Trabzon DT Müdürü Ahmet Uzuner "Onlara eğlenirken öğrenme fırsatı sunan maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, geleneksel kültürümüzün mirası Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek" dedi. Festivelde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" başlığında çeşitli söyleşiler de düzenlenecek.