Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ilk temsil bu akşam

Festivalin ilki, 16 Mayıs 2000'de Karadeniz'e kıyısı olan altı ülke Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Ukrayna'nın katılımıyla yapıldı. 2006 itibariyle tüm dünya ülkeleri davet edilerek, festivalin kapsamı genişletildi. Bu sayede dünya çapındaki yönetmen ve oyun yazarlarıyla yapılan atölye çalışmaları, söyleşi, konferans ve sergilerle giderek zenginleşti. Ülkeler arasındaki barış, dostluk ve kardeşliğin geliştirilmesini sağlayan festival sanatseverleri, tiyatrosunu evrensel diliyle bir araya getiriyor. Festival programına ulaşmak için

ziyaret edebilirsiniz.