Şimdi sahne kadın oyunlarında

Devlet Tiyatroları bu yıl ilk kez “Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali”yle kadın yazarların oyunlarını seyircisiyle buluşturacak. Festival, dünyanın dört bir yanından sadece kadınların yazdığı tiyatro metinleri ve seçkin sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. Önemli tiyatro gruplarını ağırlayacak festivalde yurt dışından dört, Türkiye’den iki oyun sahnelenecek. Basın toplantısında konuşan

Devlet Tiyatroları genel müdürü Mustafa Kurt, 16-23 Kasım’da gerçekleşecek olan festivale 84 ülkeden oyunun başvurduğunu söyledi.

İLK OYUNLARA YER VERMEK İSTİYORUZ

Yeni Şafak’a konuşan Kurt, “Yeni yazarlara önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl, oyunu ilk kez sahnelenecek bir yazarı davet etmeyi düşünüyoruz. Çünkü yazarlık bölümünü bitiren gençler başka alanlara kayabiliyor. İçlerindeki cevherle Devlet Tiyatrosu’na oyunlar yazsınlar, biz de repertuvara alalım istiyoruz” dedi. AKM’de 16 Kasım günü gerçekleşecek açılışta ise Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Periferi” oyunu sahnelenecek.

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