Hayat Vatan Şaşmazı öldürüp intihar eden Filiz Akerin ağabeyi gözaltında
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Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi gözaltında

Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
​Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı.
​Vatanda Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürerek intihar eden Filiz Aker’in 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkartılan ağabeyi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi Süleyman Bayer (65) hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan 26 yıl 1 ay 10 günlük hapis cezası verilmişti.

Filiz Aker'in ağabeyi Süleyman Bayer (Ortada)

Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Geçtiğimiz 5 Aralık tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Bayer’i aramaya başlayan ekipler, İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. Bilginin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Bayer’in Esenyurt’ta kız kardeşinin yanında gizlendiğini belirledi. Bir süre evi takip eden ekipler öğle saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Süleyman Bayer işlemleri için şubeye götürüldü. İşlemleri tamamlanan Bayer ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul adalet Sarayı’na sevk edildi.

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