Vedat Milor takipçisine meydan okudu

Vedat Milor'un takipçileri ile atışmasına bir yenisi daha eklendi. Hatta öyle ki Milor, sosyal medyadan kendisini eleştiren bir takipçisine meydan okudu.

Milor'un iyi bir damak zevki olmadığını iddia eden takipçisinin şef olması konunun büyümesine neden oldu.

Milor, takipçisine son olarak "Kendimce belli bir zevke sahibim ve bunu paylaşanlara veri sağlıyorum. Bunu bir kenara koyalım. Asıl merak ettiğim sizin yemekleriniz. Çok iddialı olmanız merakımı körükledi. Paylaşırsanız bir gün habersiz ziyaret etmek isterim" şeklinde karşılık verdi.

İkisinde de öyle bir iddiam yok. Kendimce belli bir zevke sahibim ve bunu paylaşanlara veri sağlıyorum. Bunu bir kenara koyalım. Asıl merak ettğim sizin yemekleriniz. Çok iddialı olmanız merakımı körükledi. Paylaşırsanız bir gün habersiz ziyaret etmek isterim.

— Vedat Milor (@vedatmilor) August 15, 2019

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