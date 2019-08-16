Hayat Vedat Milor takipçisine meydan okudu
AKTÜEL

Vedat Milor takipçisine meydan okudu

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan atıştığı bir takipçisine meydan okudu. Kendisine iyi bir damak zevki olmadığını söyleyen takipçisine Milor, "Asıl merak ettiğim sizin yemekleriniz. Çok iddialı olmanız merakımı körükledi. Paylaşırsanız bir gün habersiz ziyaret etmek isterim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Milor
Vedat Milor

Vedat Milor'un takipçileri ile atışmasına bir yenisi daha eklendi. Hatta öyle ki Milor, sosyal medyadan kendisini eleştiren bir takipçisine meydan okudu.

Milor'un iyi bir damak zevki olmadığını iddia eden takipçisinin şef olması konunun büyümesine neden oldu.

Milor, takipçisine son olarak "Kendimce belli bir zevke sahibim ve bunu paylaşanlara veri sağlıyorum. Bunu bir kenara koyalım. Asıl merak ettiğim sizin yemekleriniz. Çok iddialı olmanız merakımı körükledi. Paylaşırsanız bir gün habersiz ziyaret etmek isterim" şeklinde karşılık verdi.

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