Diyanetin vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kurban Bayramının bereketini ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize ulaştırıyor, bayram sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için bin 800 Türk lirası olarak belirledik'' dedi.

Kurban Bayramının bereketini ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize ulaştırıyor, bayram sevincini hep birlikte yaşıyoruz.



Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2022 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 2.250 TL, yurt dışında ise 1.800 TL olarak belirledik. pic.twitter.com/iMEC6D3iHI REKLAM June 1, 2022

ÖZGÜN Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

ÖZGÜN Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?