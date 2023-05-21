Venezuela'dan anlamlı jest: Bir caddeye 'Türkiye Cumhuriyeti' ismi verildi

Venezuela'da bir caddeye 'Türkiye Cumhuriyeti' ismi verildi.
Türkiye Cumhuriyeti Caddesi için bir açılış düzenlendi ve açılışta Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi yer aldı.
Dışişleri Bakanı Gil, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik." notunu ekledi.