Venezuela'dan anlamlı jest: Bir caddeye 'Türkiye Cumhuriyeti' ismi verildi

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi için bir açılış düzenlendi ve açılışta Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi yer aldı.