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Hayat Vuslat Derneği desteklerinizle bu Ramazan Türkiyede ve 30 ülkede mazlumların kalplerine dokunuyor
AKTÜEL

Vuslat Derneği desteklerinizle bu Ramazan Türkiye’de ve 30 ülkede mazlumların kalplerine dokunuyor

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve insani yardım çalışmaları yürüten Vuslat Derneği, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da salgına rağmen yardıma muhtaç kimselere şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müslüman ailelere kumanya ve iftar yemeği dağıtımları yapılıyor.
Müslüman ailelere kumanya ve iftar yemeği dağıtımları yapılıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında bağışçılarının emanet ettiği zekât, fitre ve bağışlar sayesinde binlerce yardıma muhtaç kimseye ulaşan Vuslat Derneği bu Ramazan ayında da kalplere dokunmaya, sofralardaki dua olmaya devam ediyor.

Yurt içinde Ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve hafız ailelerine kumanya dağıtımı, iftariyelik dağıtımı ve nakdi zekât yardımı gerçekleştiriyor.

Vuslat Derneği muhtaç kimselere şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Suyun önemini daha çok anladığımız şu günlerde...

Yurtdışı yardım çalışmalarına da yoğun olarak devam eden Vuslat Derneği, Ramazan ayı yurtdışı yardım çalışmaları kapsamında mazlum İslam ülkelerinde su kuyuları açıyor. 5000 TL’ye su kuyusu açılabiliyor.

Yıl boyu mazlum ülkelerde su kuyuları açan dernek, bu faaliyetlerine Ramazan ayı dolasıyla yoğun olarak devam ediyor. Adak Akika Şükür Kurbanları da vekalet yoluyla Asya ve Afrika’da kesilerek talebelere ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Vuslat Derneği bu Ramazan ayında da kalplere dokunmaya, sofralardaki dua olmaya devam ediyor.

Bu yıl da 30 ülkede ümmet sofraları kuruluyor

Ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında koronavirüs salgınının etkisini göstermediği bazı bölgelerde Ümmet Sofraları kuruluyor. Koronavirüs salgınının etkisi görülen ülkelerde ise İftar Kardeşliği projesi kapsamında hayırseverlerin destekleri ile iftar dağıtımı yapılıyor. İftar Kardeşliği projesi ile yardıma muhtaç ailelere ev ev dolaşılarak sıcak iftar yemeği bırakılıyor. Bu kapsamda Somali, Filistin, Kamerun, Bangladeş, Nijerya, Peru, Şili, Tanzanya, Yemen, Sierra Leone, Liberya ve Sri Lanka ülkeleri yardıma muhtaç Müslüman ailelere kumanya ve iftar yemeği dağıtımlarının yapıldığı ülkeler arasında.

Salgın sebebiyle unutulan İdlib halkına yardımlar sürüyor

Türkiye sınırına gelen mazlum İdlib halkı için 24m² iki odalı briket Ensar Evleri inşa eden Vuslat Derneği bu çalışmasına da yine bağışçılarının destekleri sayesinde Ramazan ayında da devam ediyor. 200 TL karşılığında kamplardaki İdlib halkına gıda kumanyası ulaştırılıyor.

Öte yandan dernek bünyesinde hayata kazandırılan bir diğer proje, Türkiye’nin en büyük medresesi olacak olan Erzurum’daki Dev Külliye‘de pandemi nedeniyle örgün eğitim geçici olarak durdurulmuş olsa da talebeler evlerinden online olarak eğitim almaya ve ezberlerini vermeye devam ediyor. Bu zorlu süreçte bağışçıların emanet ettiği fitre ve zekâtlar Hafız talebelere ve ailelerine ulaştırılıyor.

Yurtiçi ve yurt dışında bir hafızın ya da ihtiyaç sahibinin iftar yemeğini karşılamanın bedeli 10 TL. Bir kumanya bedeli yurtiçinde 100 TL. Yurtdışında bir mazlum aileye kumanya ulaştırmanın bedeli ise 200 TL. Türkiye sınırına sığınan mazlum İdlib halkı için briket ev inşa ettirmenin bedeli 2 bin 200 TL. Vuslat Derneği bünyesinde yer alan yardım kampanyaları ile ilgili vuslat.org.tr adresinden bilgi alabilir, siz de bağışlarınızın gerçekten yardıma muhtaç kişilere ulaşmasını istiyorsanız Vuslat Derneği'nin 2020 Ramazan ayı yardım çalışmalarına destek olabilir, 0212 659 28 80 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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