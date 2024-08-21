Yahudi yerleşimcilerin vahşeti “Kutsal İşgal” belgeselinde

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan “Kutsal İşgal” (Holy Redemption) belgeseli izleyiciyle buluşacak. Çekimleri TRT World ekiplerinin “Gazze Soykırımından” iki ay sonra, Batı Şeria’daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi. Belgesel, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria’da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti, tanıklar ve faillerin gözünden dünyaya aktaracak. Filistin topraklarının işgalini gözler önüne seren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman “İsrail’in DEAŞ’ı” diye tanımladığı “Hilltop Youth” adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden yapılan çekimler de yer aldı.