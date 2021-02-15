Hayat Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam zeytin ağacında asılı halde bulundu
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Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam zeytin ağacında asılı halde bulundu

Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam zeytin ağacında asılı halde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde, 52 yaşındaki adam zeytin ağacında asılı olarak bulundu.

Haber Merkezi İHA
52 yaşındaki S.Y.
52 yaşındaki S.Y.

Antalya'da dün sabah saatlerinde bahçede çalışacağım diyerek evden ayrılan S.Y akşam olunca eve geri dönmedi. S.Y’yi arayıp bulmayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin gelmesini beklerken yakınları ve mahalleli S.Y’yi aramaya devam etti.

S.Y, saat 22.00 sıralarında, mahalleden uzak bir noktada kendisine ait bahçede zeytin ağacında boynundan iple asılı halde bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, S.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelerek cesedi incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak savcılık ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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