Hayat Yandex navigasyon aramalarını analiz etti Restoranlar çarpıcı şekilde düştü
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Yandex navigasyon aramalarını analiz etti: Restoranlar çarpıcı şekilde düştü

Türkiye’de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı:

En çok restoranlar ve lokantalar etkilendi

Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü. 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı.

Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
FOTOĞRAF 7
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Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı:
Title
Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü.
Title
29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı.
Title
Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti.
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Eczanenöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi.
Title
Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi.
Title
Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.
Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi.


Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan

Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti.

Eczane/nöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi. Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi. Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.

Dünyada en az toplu taşıma kullanan ülke İspanya oldu
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Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde, insanların hareketlilik aktivitelerini gösteren bir rapor yayımlamıştı.
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Covid-19 Topluluk Hareketliliği raporu, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gözler önüne sermişti.
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Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94’lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye’nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü.
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ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde 47’lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor.
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Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71.
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Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de mevcut durum bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu.
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Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya’yı yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip ediyor.
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İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya’nın işe gitme oranı yüzde 64 düştü. Türkiye’nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalırken, Hollanda yüzde 35’lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı.
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Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak riski minimuma indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye’nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor.
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Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24 artan İtalya oldu. İspanya’nın yüzde 22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17 yükseldi.
Dünyada en az toplu taşıma kullanan ülke İspanya oldu
Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı. Alışveriş ve eğlence alanlarına en çok ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke ise İspanya.


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