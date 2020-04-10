Yandex navigasyon aramalarını analiz etti: Restoranlar çarpıcı şekilde düştü
Türkiye’de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi.
Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı:
En çok restoranlar ve lokantalar etkilendi
Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü. 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı.
Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti.
Eczane/nöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi. Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi. Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.